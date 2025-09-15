Tamagotchi: Wie alt werden die digitalen Haustiere?

Wollt ihr euch ein Tamagotchi zulegen, müsst ihr euch nicht jahrelang daran binden. Wie alt das digitale Haustier wird, hängt von eurer Pflege ab.

Wie alt ein Tamagotchi werden kann

Als das erste Tamagotchi 1996 in Japan auf den Markt kam, konnten sogar Kinder und Erwachsene, die keine Zeit für ein lebendiges Haustier hatten, die Pflege für ein digitales Wesen übernehmen.

Doch anstatt sich jahrelang an das Tier auf dem Display zu binden, hat ein Tamagotchi im Schnitt lediglich eine Lebensspanne zwischen zwölf und 25 Tagen – je nachdem, wie gut ihr euch kümmert. Manche Modelle schaffen es sogar, mehr als 30 Tage alt zu werden, wenn ihr wirklich aufmerksam seid.

Doch egal, wie liebevoll ihr euch kümmert: Unsterblich sind die kleinen Pixelwesen nicht. Allerdings entspricht nicht jeder Tag unbedingt einem Tamagotchi-Jahr. Je nach Generation entwickelt sich das digitale Tier bereits innerhalb weniger Stunden weiter.

Die maximale Lebenserwartung

Pflegt ihr euer Tamagotchi liebevoll, kann es je nach Modell sogar 99 Tamagotchi-Jahre erreichen. Das Wesen schlüpft zunächst aus einem Ei, daher trägt es seinen Namen. Dann kann es sich in unterschiedliche Stadien und Charaktere entwickeln.

Doch aus Designgründen ist spätestens bei 99 Jahren Schluss. Danach stirbt euer Tamagotchi nicht unbedingt, stagniert aber in seiner Entwicklung. Übrigens gibt es auch Methoden, den Alterungsprozess voranzutreiben, die ihr auch auf Tamagotchi.de nachlesen könnt.

Hier ist allerdings Vorsicht geboten: Erkennt das System die Manipulation, kann euer Tier vorzeitig sterben. Kleiner Fun Fact: Tamagotchi-Erfinderin Aki Maita hat einst verraten, dass keines ihrer Tamagotchis älter als 18 Jahre alt wurde. Das berichtet der Tagesspiegel.

So bleibt euer Tamagotchi lange am Leben

Damit ihr möglichst lange etwas von eurem Tamagotchi habt, solltet ihr ordentlich Einsatz zeigen. Denn ähnlich einem echten Haustier braucht es eure Zuneigung. Das heißt, ihr müsst täglich Zeit dafür aufbringen. Das solltet ihr tun:

Regelmäßig füttern und nicht überfüttern: Füttert euer Tamagotchi regelmäßig mit Mahlzeiten und Snacks. Achtet dabei darauf, es nicht zu überfüttern, denn Übergewicht kann zu Krankheiten führen.

Füttert euer Tamagotchi regelmäßig mit Mahlzeiten und Snacks. Achtet dabei darauf, es nicht zu überfüttern, denn Übergewicht kann zu Krankheiten führen. Für Sauberheit sorgen: Sobald euer Tamagotchi auf die Toilette geht und Unordnung hinterlässt, solltet ihr die Ausscheidungen sofort reinigen. Ein schmutziges Tamagotchi erkrankt und ist unglücklich.

Sobald euer Tamagotchi auf die Toilette geht und Unordnung hinterlässt, solltet ihr die Ausscheidungen sofort reinigen. Ein schmutziges Tamagotchi erkrankt und ist unglücklich. Spielen und Spaß haben: Nur wenn ihr euer Tamagotchi auch regelmäßig beschäftigt, lebt es glücklich und zufrieden. Das erhöht auch die Lebenserwartung.

Nur wenn ihr euer Tamagotchi auch regelmäßig beschäftigt, lebt es glücklich und zufrieden. Das erhöht auch die Lebenserwartung. Schlafenszeit einhalten: Schaltet das Licht aus, wenn euer Tamagotchi schlafen geht. Ein zu helles Zimmer kann das Schlafverhalten stören, es müde und schließlich krank werden lassen.

Schaltet das Licht aus, wenn euer Tamagotchi schlafen geht. Ein zu helles Zimmer kann das Schlafverhalten stören, es müde und schließlich krank werden lassen. Schnell und ausgewogen handeln: Beantwortet die Pieptöne eures Tamagotchis sofort, denn sie zeigen an, ob es Hunger hat, spielen möchte oder krank ist. Ihr könnt auch loben oder ermahnen – je nachdem, was euer Tamagotchi gerade braucht.

Beantwortet die Pieptöne eures Tamagotchis sofort, denn sie zeigen an, ob es Hunger hat, spielen möchte oder krank ist. Ihr könnt auch loben oder ermahnen – je nachdem, was euer Tamagotchi gerade braucht. Version und Charakter beachten: Ältere Tamagotchi-Versionen hatten oft kürzere Lebensspannen. Neuere Modelle bieten manchmal mehr Tage und zusätzliche Entwicklungsstufen. Außerdem variieren die Lebenserwartungen je nach Entwicklung, beispielsweise fröhlichem, faulem oder pflichtbewusstem Charakter.

Stirbt euer Tamagotchi, erscheint in der Regel ein kleines Grabstein-Symbol oder ein Geist. Aber keine Sorge: Ihr könnt jederzeit ein neues Ei starten und wieder von vorne beginnen.

