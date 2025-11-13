Tanken, Werkstatt, Versicherung: Immer mehr Autofahrer kommen an ihre Grenzen

Die laufenden Kosten bringen viele ans Limit.

Laut einer Umfrage der ADAC Autoversicherung belasten hohe Kraftstoffpreise, Reparaturkosten und Versicherungsprämien das Budget der Autofahrer zusehend. Fast jeder Zweite denkt über einen Wechsel der Kfz-Versicherung nach.

Autofahrer stöhnen unter hohen Kosten

Bei 92 Prozent der befragten Autofahrer sind die Fahrzeugkosten in den vergangenen Jahren spürbar gestiegen. Knapp die Hälfte empfindet den Anstieg sogar als stark. An erster Stelle stehen für die Mehrheit die Kraftstoffpreise, sie gelten bei 58 Prozent als größter Ausgabenposten.

Darauf reagieren Autofahrer mit zu 89 Prozent damit, zu günstigeren Zeiten zu tanken. 87 Prozent fahren nach eigener Aussage spritsparender. Über die Hälfte lässt das Auto mittlerweile sogar häufiger stehen, um Geld zu sparen.

Doch nicht nur beim Tanken wird gespart. Zwei Drittel der Befragten wählen bewusst eine möglichst günstige Werkstatt, 70 Prozent vergleichen die Preise von Kfz-Versicherungen. Weitere 29 Prozent setzen auf eine Werkstattbindung, bei der der Versicherer den Reparaturbetrieb vorgibt. Dieser Tarif senkt laut Anbietern die Prämie um bis zu 20 Prozent.

Bei den laufenden Fixkosten geben 21 Prozent die Kfz-Versicherung als größten Kostenfaktor an, noch vor Wartung und Reparatur. Die Suche nach Sparpotenzial betrifft also längst nicht mehr nur den Spritpreis, sondern das gesamte Auto.

Kfz-Versicherung: Fahrer an Wechsel interessiert

47 Prozent der befragten Autofahrer haben bereits mehrfach über einen Wechsel der Kfz-Versicherung nachgedacht. Bereits bei 50 bis 100 Euro Ersparnis würden sich 34 Prozent für einen Wechsel interessieren. Für 32 Prozent müssten es 100 bis 200 Euro sein. Nur 5 Prozent würden sogar wegen eines noch geringeren Betrags aktiv werden, genauso viele schließen einen Wechsel aber auch komplett aus. Das ändert sich vielleicht 2026, wenn die Beiträge erneut steigen.

Laut ADAC Autoversicherung kennen sich viele Fahrer mit möglichen Einsparmodellen kaum aus. 44 Prozent geben an, nur wenig oder gar nichts über Optimierungsmöglichkeiten wie Selbstbeteiligung, Kilometeranpassung oder Telematikprogramme zu wissen (Quelle: ADAC).