Tarif-Hammer: 50 GB & 5G aktuell für unter 9 Euro im Monat

Im Moment bietet euch sim.de 50 GB 5G-Datenvolumen zusammen mit einer Allnet- und SMS-Flat für 8,99 Euro pro Monat. Hier sind die Details.

Für kurze Zeit könnt ihr bei sim.de einen Handytarif mit 50 GB 5G-Datenvolumen und einer Allnet- und SMS-Flat für nur 8,99 Euro im Monat bekommen (Angebot bei sim.de ansehen). Der Tarif ist wahlweise monatlich kündbar, was ihn perfekt für alle macht, die bereits ein Smartphone besitzen und einen unkomplizierten Tarif suchen. Alternativ entfällt der Anschlusspreis bei einer Laufzeit von mindestens 24 Monaten. Das Angebot gilt jedoch nur bis zum 23. September 2025.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Netz: 1&1

Anbieter: sim.de (Drillisch)

50 GB 5G -Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Monatlich kündbar

Grundgebühr pro Monat: 8,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: Gratis bei 24 Monaten Laufzeit, sonst 9,99 Euro

Datenautomatik: ja (abschaltbar)

Lohnt sich der Tarif-Deal von sim.de?

Das Angebot lohnt sich für alle, die bereits ein Smartphone besitzen und noch den passenden Tarif benötigen. Für 8,99 Euro im Monat bekommt ihr ein Rundum-sorglos-Paket, das für den täglichen Gebrauch absolut ausreichend ist: EU-Roaming fürs Reisen und eine Allnet- und SMS-Flat, um ohne Limit telefonieren und SMS schreiben zu können. 50 GB Datenvolumen reichen für gängige Anwendungen wie mobiles Surfen, unterwegs Musik und Filme streamen oder chatten völlig aus. Falls es doch mal knapp werden sollte, stehen bei sim.de noch weitere Optionen zur Auswahl.

