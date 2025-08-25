Tarif-Hammer bei MediaMarkt: Geheimtipp-Smartphone mit 25 GB & Flats zum Witzpreis

Gerade gibt es bei MediaMarkt ein Angebot, das sich für euch sehen lassen kann: Das beliebte Geheimtipp-Smartphone Honor 400 kommt zusammen mit 25 GB Datenvolumen und einer Allnet-Flat für Telefonie und SMS – und das zu einem Preis, der unschlagbar ist.

MediaMarkt hat einen verlockenden Deal für das Honor 400 im Angebot. Ihr könnt das Mittelklasse-Smartphone momentan für nur 9,99 Euro pro Monat ergattern (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Dazu erhaltet ihr einen Tarif mit 25 GB 5G-Datenvolumen und Allnet-Flat im Netz von o2.

Einmalig fallen 36,94 Euro an, die Anschlusspreis, Versand und die Zuzahlung abdecken. Wenn ihr eure Rufnummer aus einem bestehenden Vertrag mitnehmt, erhaltet ihr 30 Euro als Gutschrift. In unserer untenstehenden Rechnung könnt ihr nachvollziehen, warum dieses Angebot so attraktiv ist.

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Netz: o2

Tarif: Super Select S On

Allnet- und SMS-Flat

25 5G-Datenvolumen (max. 50 MBit/s Download)

(max. 50 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

30 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

Honor 400 mit Vertrag: Darum lohnt sich der Deal

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick

24 × 9,99 Euro monatliche Grundgebühr

Einmalige Kosten: 1 Euro (Zuzahlung) + 29,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versand) = 36,94 Euro

1 Euro (Zuzahlung) + 29,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versand) = 36,94 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 276,70 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 276,70 Euro Gerätewert (laut idealo.de): 389,99 Euro

(laut idealo.de): 389,99 Euro Bonus für Rufnummernmitnahme : 30 Euro

: 30 Euro Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewert und Bonus): -143,29 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert und Bonus): -143,29 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: -5,97 Euro

Das Honor 400 mit 256 GB kostet laut idealo-Preisvergleich bei seriösen Händlern derzeit mindestens 390 Euro (inklusive Versand). Wenn ihr diesen Betrag sowie den Bonus für die Rufnummernmitnahme von den Gesamtkosten über die Laufzeit abzieht, ergibt sich, dass ihr effektiv nur -5,97 Euro pro Monat zahlt. Dabei handelt es sich um einen äußerst günstigen Preis für den potenten Tarif.

Was bietet euch das Honor 400?

Das Honor 400 ist ein modernes Smartphone, das ein schlankes Design, ein helles Display, vielseitige Kamerafunktionen und eine lange Software-Unterstützung bietet. Es richtet sich an Nutzer, die Wert auf gute Alltagstauglichkeit und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis legen.

