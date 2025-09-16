Tarif-Hit: 10 GB 5G mit Allnet-Flat für nur 3,99 €

Aktuell könnt ihr euch bei sim24 einen besonders günstigen SIM-only-Handytarif sichern: Für gerade einmal 3,99 Euro im Monat gibt es 10 GB Datenvolumen im 5G-Netz sowie eine Allnet- und SMS-Flat. Der Tarif ist auf Wunsch auch monatlich kündbar – perfekt für alle, die flexibel bleiben möchten und bereits ein Smartphone besitzen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bei sim24 könnt ihr euch aktuell einen stark vergünstigten SIM-only-Tarif sichern. Für nur 3,99 Euro im Monat erhaltet ihr 10 GB 5G-Datenvolumen sowie eine Allnet- und SMS-Flat zum unbegrenzten Telefonieren und Simsen (Angebot bei sim24.de ansehen). Wer flexibel bleiben möchte, kann den Vertrag auch monatlich kündigen. Entscheidet ihr euch für eine Laufzeit von 24 Monaten, entfällt sogar der Anschlusspreis. Bei Interesse solltet nicht zu lange zögern: Das Angebot gilt nur bis zum 19. September 2025.

Zum Angebot bei sim24.de

Die Details des Tarifs im Überblick:

Netz: 1&1

Anbieter: sim24.de (Drillisch)

10 GB 5G-Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

(max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Auch monatlich kündbar erhältlich

Grundgebühr pro Monat: 3,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: Gratis bis 19.09.2025 bei 24 Monaten Laufzeit, sonst 9,99 Euro

Zum Angebot bei sim24.de

Anzeige

Für wen lohnt sich der Deal?

Wer ein günstiges Komplettpaket zum Telefonieren, Simsen und Surfen sucht, wird hier fündig. Mit 10 GB 5G-Datenvolumen kommt ihr als Durchschnittsnutzer locker durch den Monat – egal ob für Social Media, Musik-Streaming oder gelegentliches Video-Streaming. Dank Allnet- und SMS-Flat könnt ihr außerdem unbegrenzt telefonieren und Nachrichten schicken, ohne auf die Kosten achten zu müssen.

Der aktuell extrem niedrige Monatspreis macht den Tarif zu einer attraktiven Wahl für Sparfüchse. Besonders interessant: Die Kündigungsfrist ist je nach gewählter Option sehr kurz, sodass ihr jederzeit zu einem anderen Angebot wechseln könnt.

Zum Angebot bei sim24.de

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.