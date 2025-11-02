Tarif-Knaller: 40 GB und Flat für weniger als ein Mittagessen

Bei sim24.de findet ihr derzeit einen Tarif mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Für 7,99 Euro pro Monat bekommt ihr eine Allnet- und SMS-Flat und habt 40 GB Datenvolumen mit 5G zur Verfügung. Zusätzlich könnt ihr den Vertrag jederzeit monatlich beenden, wodurch ihr flexibel bleibt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nur für begrenzte Zeit bietet sim24.de einen besonders preiswerten SIM-only-Handytarif an: Ihr erhaltet 40 GB 5G-Datenvolumen sowie eine Allnet- und SMS-Flatrate für nur 7,99 Euro pro Monat (Angebot bei sim24.de ansehen). Der Tarif ist auch monatlich kündbar verfügbar und somit ideal für alle, die bereits ein Smartphone besitzen und einen flexiblen Tarif suchen. Bei Verträgen mit einer Laufzeit von 24 Monaten entfällt zudem der Anschlusspreis. Dieses Angebot ist jedoch nur bis zum 4. November 2025 verfügbar.

Zum Angebot bei sim24.de

Die Details des Tarifs im Überblick:

Netz: 1&1

Anbieter: sim24.de (Drillisch)

40 GB 5G -Datenvolumen (max. 100 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 100 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Auch monatlich kündbar erhältlich

Grundgebühr pro Monat: 7,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: Gratis bei 24 Monaten Laufzeit, sonst 9,99 Euro

Datenautomatik: ja (abschaltbar)

Zum Angebot bei sim24.de

Anzeige

Für wen lohnt sich der Tarif-Deal von sim24?

Das Angebot ist perfekt für alle, die bereits ein Smartphone besitzen und den passenden Tarif dazu suchen. Für nur 7,99 Euro im Monat bekommt ihr ein Rundum-sorglos-Paket, das ideal für den täglichen Gebrauch ist: EU-Roaming für eure Reisen sowie eine Allnet- und SMS-Flatrate, mit der ihr unbegrenzt telefonieren und Nachrichten schreiben könnt.

Mit 40 GB Datenvolumen könnt ihr den ganzen Monat über problemlos surfen, unterwegs Musik hören, Filme streamen oder chatten. Falls ihr dennoch mehr Daten benötigt, bietet sim24.de zusätzliche Optionen an.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.