Tarif-Knaller: 60 GB 5G mit Allnet-Flat für unter 10 €

Bei sim24.de findet ihr derzeit einen Tarif für 9,99 Euro im Monat, der euch eine Allnet- und SMS-Flat sowie 60 GB 5G-Datenvolumen bietet. Der Vertrag läuft flexibel und kann jeden Monat beendet werden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nur für kurze Zeit bietet sim24 einen besonders günstigen SIM-only-Handytarif an: Ihr bekommt 60 GB 5G-Datenvolumen sowie eine Allnet- und SMS-Flat für nur 9,99 Euro im Monat (Angebot bei sim24.de ansehen). Der Tarif ist auch monatlich kündbar erhältlich und damit ideal für alle, die bereits ein Smartphone haben und einen flexiblen Tarif suchen. Außerdem entfällt der Anschlusspreis bei Verträgen mit 24 Monaten Laufzeit. Günstiger war so ein großes Datenvolumen bisher unseres Wissens nach noch nie erhältlich – Bestpreis! Dieses Angebot ist jedoch nur bis zum 30. September 2025 verfügbar.

Zum Angebot bei sim24.de

Die Details des Tarifs im Überblick:

Netz: 1&1

Anbieter: sim24.de (Drillisch)

60 GB 5G-Datenvolumen (max. 100 MBit/s)

(max. 100 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Auch monatlich kündbar erhältlich

Grundgebühr pro Monat: 9,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: Gratis bis 30.09.2025 bei 24 Monaten Laufzeit, sonst 9,99 Euro

Datenautomatik: ja (abschaltbar)

Anzeige

Prepaid oder monatlich kündbar, was ist besser? In diesem Video erfährst du es:

Zum Angebot bei sim24.de

Anzeige

Für wen lohnt sich der Tarif-Deal von sim24?

Das Angebot ist ideal für alle, die bereits ein Smartphone besitzen und einen passenden Tarif dazu suchen. Für nur 9,99 Euro im Monat erhaltet ihr ein Rundum-sorglos-Paket, das für den täglichen Gebrauch bestens geeignet ist: EU-Roaming für Reisen und eine Allnet- und SMS-Flat, mit der ihr unbegrenzt telefonieren und Nachrichten schreiben könnt. Mit 60 GB Datenvolumen könnt ihr problemlos den ganzen Monat surfen, unterwegs Musik und Filme streamen oder chatten. Solltet ihr dennoch mehr Daten brauchen, bietet sim24.de zusätzliche Optionen an.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.