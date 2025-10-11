Tarif-Knaller für nur 6,99 €: Holt euch 25 GB und maximale Flexibilität im Vodafone-Netz

Flexibilität zum kleinen Preis: sparSIM bietet mit dem S Flex einen Tarif, der monatlich kündbar ist und trotzdem ordentlich Datenvolumen mitbringt. Für unter 7 Euro bekommt ihr 25 GB im Vodafone-Netz.
sparSIM S Flex mit 25 GB ohne Bindung
Der sparSIM S Flex punktet mit seiner Flexibilität: Ihr bekommt 25 GB Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s im 5G-Netz von Vodafone, eine Allnet- und SMS-Flat sowie die Möglichkeit, monatlich zu kündigen (zum Angebot bei sparSIM). Das alles für 6,99 Euro im Monat, ohne Anschlusspreis.
Damit eignet sich der Tarif perfekt für alle, die nicht sicher sind, wie lange sie einen bestimmten Tarif benötigen oder regelmäßig ihre Vertragskonditionen überprüfen möchten. Der Tarif unterstützt WiFi Calling, Tethering und bietet EU-Roaming.
Die Details des Tarifs im Überblick
- Netz: Vodafone
- Anbieter: sparSIM
- Tarifname: sparSIM S Flex
- Datenvolumen + Speed: 25 GB mit bis zu 50 MBit/s
- Telefon-/SMS-Flatrate: Ja, Allnet-Flat in alle deutschen Netze
- Laufzeit: Monatlich kündbar
- Zusätzliche Infos: WiFi Calling, Tethering, EU-Roaming, Rufnummernmitnahme möglich
- Einmalige Kosten: 0 Euro
- Grundgebühr: 6,99 Euro monatlich
Für wen lohnt sich der Tarif?
Der sparSIM S Flex richtet sich an preisbewusste Nutzer, die Wert auf Flexibilität legen. Mit 25 GB könnt ihr problemlos soziale Medien nutzen, Musik streamen und auch mal Videos schauen. Für intensives 4K-Streaming oder als Ersatz für den Festnetzanschluss ist das Volumen jedoch nicht ausreichend.
Besonders interessant ist der Tarif für alle, die häufig ihre Vertragskonditionen wechseln oder unsicher sind, wie sich ihr Datenverbrauch entwickelt. Das Vodafone-Netz bietet eine gute Abdeckung und solide Geschwindigkeiten. Mit etwa 28 Cent pro Gigabyte liegt der Preis im sehr fairen Bereich für einen flexiblen Tarif.
Alternativen zum Tarif
Wer mehr Sicherheit möchte, kann zum regulären sparSIM S mit 24 Monaten Laufzeit greifen – dieser bietet sogar 30 GB zum gleichen Preis. Für noch mehr Datenvolumen gibt es bei sparSIM auch größere Tarife.
Im Telekom-Netz sind vergleichbare Tarife deutlich teurer. Unser Tarif-Vergleich zeigt euch alle aktuell verfügbaren Optionen auf einen Blick.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.