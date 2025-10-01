Tarif-Knaller im Telekom-Netz: Mit diesem Gutschein zahlt ihr für 100 GB jetzt nur 20 €

Wer viel surft und dabei das beste Netz genießen möchte, muss normalerweise tief in die Tasche greifen. Mit einem aktuellen Aktionscode bekommt ihr bei Congstar jedoch satte 100 GB im Telekom-Netz zum Sparpreis. Der Deal läuft nur bis Ende November.

Allnet Flat M mit GB+ von Congstar zum Aktionspreis

Congstar bietet seine Allnet Flat M mit GB+ derzeit mit einem starken Rabatt an. Ihr bekommt 100 GB Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s im Telekom-Netz, eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming inklusive Schweiz. Normalerweise kostet der Tarif 24 Euro monatlich.

Mit dem Gutscheincode „GGANFM4“ zahlt ihr jedoch nur 20 Euro pro Monat. Das Angebot gilt vom 1. Oktober bis zum 30. November 2025.

Das Besondere: Der Tarif ist monatlich kündbar und ihr bekommt jedes Jahr automatisch 5 GB mehr Datenvolumen dazu, ohne Aufpreis. Im zweiten Jahr stehen euch also 105 GB zur Verfügung, im dritten Jahr 110 GB und so weiter.

Wer noch mehr sparen will, kann mit dem „Congstar Freundeskreis“ bis zu 50 Prozent Rabatt auf seinen Tarif erhalten. Dafür müsst ihr einfach nur Freunde für Congstar anwerben (zum Angebot bei Congstar).

Die Details des Tarifs im Überblick

Netz: Telekom (5G)

Anbieter: Congstar

Tarifname: Allnet Flat M mit GB+

Datenvolumen + Speed: 100 GB mit bis zu 50 MBit/s

Inklusive Telefon-/SMS-Flatrate in alle deutschen Netze

Laufzeit: Monatlich kündbar

Zusätzliche Infos: EU-Roaming inklusive Schweiz, eSIM verfügbar, GB+ (jährlich 5 GB mehr)

Monatliche Grundgebühr: 20 Euro dank Gutscheincode GGANFM4

Gutschein nur vom 1. Oktober bis 30. November 2025 einlösbar

Für wen lohnt sich der Tarif?

Die Congstar Allnet Flat M mit GB+ richtet sich an Vielsurfer, die eine zuverlässige Netzabdeckung benötigen. Mit 100 GB könnt ihr problemlos Videos streamen, unterwegs arbeiten oder sozialen Medien intensiv nutzen. Das Telekom-Netz bietet dabei die beste Abdeckung in Deutschland und gute 5G-Verfügbarkeit.

Besonders praktisch an dem Angebot: Die monatliche Kündbarkeit macht euch flexibel, falls sich eure Bedürfnisse ändern. Das jährlich wachsende Datenvolumen durch GB+ ist ein zusätzlicher Bonus, der den Tarif langfristig noch attraktiver macht.

Alternativen zum Tarif

Wer weniger Datenvolumen benötigt, kann bei Congstar zur günstigeren Allnet Flat S mit GB+ wechseln. Für Nutzer, die noch mehr Volumen brauchen, gibt es die Allnet Flat L mit GB+.

Auch andere Anbieter haben Tarife im Telekom-Netz, allerdings meist zu höheren Preisen oder mit längeren Vertragslaufzeiten. Ein Blick in unseren Handy-Tarif-Vergleich hilft euch dabei, das beste Angebot für eure Bedürfnisse zu finden.

