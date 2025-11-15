Tarif-Knaller im Vodafone-Netz: 100 GB und Flat für den Preis einer Kinokarte

Wer viel Datenvolumen zum kleinen Preis und ohne Vertragsbindung sucht, sollte sich bei DR.SIM genauer umsehen. Die Allnet Flat 100 GB bietet XXL-Volumen im D-Netz für unter 15 Euro – und das monatlich kündbar.

Allnet Flat 100 GB mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Dr. SIM Allnet Flat 100 GB Tarif bringt alles mit, was Vielsurfer brauchen: 100 GB Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s im 5G-Netz von Vodafone, eine Allnet- und SMS-Flat sowie die Flexibilität einer monatlichen Kündbarkeit (zum Angebot bei DR.SIM). Für 14,99 Euro ohne Anschlusspreis bekommt ihr ein Datenpaket, das auch für intensivste Nutzung reicht.

DR.SIM bewirbt das D-Netz, gemeint ist aber das D2-Netz von Vodafone. Mit 100 GB seid ihr für praktisch alles gerüstet – von stundenlangem HD-Streaming über intensives Gaming bis hin zur Nutzung als Backup-Internet. Die kostenlose Rufnummernmitnahme und EU-Roaming sind selbstverständlich inklusive.

Die Details des Tarifs im Überblick

Netz: Vodafone (5G)

Anbieter: DR.SIM

Tarifname: Allnet Flat 100 GB

Datenvolumen + Speed: 100 GB mit bis zu 50 MBit/s

Telefon-/SMS-Flatrate: Ja, Allnet-Flat in alle deutschen Netze

Laufzeit: Monatlich kündbar

Zusätzliche Infos: EU-Roaming, kostenlose Rufnummernmitnahme, 5G inklusive

Einmalige Kosten: 0 Euro (bei 24 Monaten), 19,99 Euro (bei monatlicher Kündbarkeit)

Grundgebühr: 14,99 Euro monatlich, nach 24 Monaten 39,99 Euro

Für wen lohnt sich der Tarif?

Der DR.SIM Allnet Flat 100 GB richtet sich an echte Power-User und alle, die ihr Smartphone intensiv nutzen. Mit 100 GB könnt ihr problemlos täglich mehrere Stunden 4K-Videos streamen oder umfangreich in sozialen Medien aktiv sein. Auch für Content-Creator oder mobile Arbeiter ist dieses Volumen ideal.

Besonders hervorzuheben ist das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis: Mit nur 15 Cent pro Gigabyte gehört der Tarif zu den günstigsten am gesamten Markt. Die monatliche Kündbarkeit bietet maximale Flexibilität, während das Vodafone-Netz eine sehr gute Abdeckung und hohe Geschwindigkeiten bietet. Der Aktionspreis gilt für die ersten 24 Monate – danach steigt der Preis auf 39,99 Euro.

Alternativen zum Tarif

Wer weniger Datenvolumen benötigt, findet bei DR.SIM auch kleinere Tarife mit 50 oder 70 GB zu noch günstigeren Preisen. Andere Anbieter mit 100 GB Tarifen verlangen meist deutlich mehr oder bieten weniger Flexibilität. Im Telekom-Netz sind 100 GB-Tarife deutlich kostspieliger.

Unser Tarif-Vergleich zeigt euch weitere Angebote mit besonders viel GB für wenig Geld auf einen Blick.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

