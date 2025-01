Tarif-Knüller: 25 GB & 5G für nur 9,99 € im Monat

Einen besonders günstigen Handyvertrag gibt es derzeit bei sim.de. Nur für kurze Zeit bietet sim.de eine Allnet- und SMS-Flat mit 25 GB 5G-Datenvolumen für nur 9,99 Euro im Monat an. Der Tarif ist zudem monatlich kündbar und es fällt kein Anschlusspreis an. Wir zeigen, warum dieses Angebot so attraktiv ist.

Sim.de: 25 GB & Allnet-Flats gnadenlos günstig

Für kurze Zeit könnt ihr bei sim.de einen Handytarif mit 25 GB 5G-Datenvolumen und einer Allnet- und SMS-Flat für nur 9,99 Euro im Monat bekommen (Angebot bei sim.de ansehen). Der Tarif ist wahlweise monatlich kündbar, was ihn perfekt für alle macht, die bereits ein Smartphone besitzen und einen unkomplizierten Tarif suchen. Zusätzlich entfällt der Anschlusspreis bei einer Laufzeit von mindestens 24 Monaten. Das Angebot ist jedoch nur für kurze Zeit verfügbar.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Netz: 1&1/Telefónica

Anbieter: sim.de (Drillisch)

25 GB 5G -Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Monatlich kündbar

Grundgebühr pro Monat: 9,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: Gratis bei 24 Monaten Laufzeit, sonst 19,99 Euro

Datenautomatik: ja (abschaltbar)

Lohnt sich der Black-Deal-Tarif von sim.de?

Das Angebot lohnt sich für alle, die bereits ein Smartphone besitzen und noch den passenden Tarif benötigen. Für 9,99 Euro im Monat bekommt ihr ein Rundum-sorglos-Paket, das für den täglichen Gebrauch absolut ausreichend ist: EU-Roaming fürs Reisen und eine Allnet- und SMS-Flat, um ohne Limit telefonieren und SMS schreiben zu können. 25 GB Datenvolumen reichen für gängige Anwendungen wie mobiles Surfen, unterwegs Musik und Filme streamen oder chatten völlig aus. Falls es doch mal knapp werden sollte, stehen bei sim.de noch weitere Optionen zur Auswahl.

