Tarif-Kracher: 3 GB mit Allnet-Flats für nur 3,33 € + 6 Monate geschenkt

Bei sim24 gibt es derzeit einen besonders günstigen SIM-only-Handytarif: Für gerade mal 3,33 Euro im Monat bekommt ihr 3 GB Datenvolumen im 5G-Netz sowie eine Allnet- und SMS-Flat. Geeignet ist der Tarif für alle, die wenig Datenvolumen nutzen und bereits ein Smartphone haben.
Bei sim24 könnt ihr euch aktuell einen stark vergünstigten SIM-only-Tarif sichern. Für nur 3,33 Euro im Monat erhaltet ihr 3 GB 5G-Datenvolumen sowie eine Allnet- und SMS-Flat zum unbegrenzten Telefonieren und Simsen (Angebot bei sim24.de ansehen). Wer flexibel bleiben möchte, kann den Vertrag auch monatlich kündigen. Entscheidet ihr euch für eine Laufzeit von 24 Monaten, entfällt der Anschlusspreis und ihr bekommt 6 Freimonate. Bei der monatlich kündbaren Variante sind immerhin noch 3 Freimonate dabei, jedoch wird hier erst der 4., 12. und 16. Monat erlassen.
Bei Interesse solltet nicht zu lange zögern: Das Angebot gilt nur für kurze Zeit.
Die Details des Tarifs im Überblick:
- Netz: 1&1
- Anbieter: sim24.de (Drillisch)
- 3 GB 5G-Datenvolumen (max. 50 MBit/s)
- Allnet- und SMS-Flat
- EU-Roaming inklusive
- Auch monatlich kündbar erhältlich
- Grundgebühr pro Monat: 3,33 Euro
- Bereitstellungsgebühr: Gratis bei 24 Monaten Laufzeit, sonst 9,99 Euro
- 6 Monate gratis bei 24 Monaten Laufzeit / 3 Monate gratis bei flexibler Laufzeit
Für wen lohnt sich der Deal?
Wer ein günstiges Komplettpaket zum Telefonieren, Simsen und Surfen sucht, wird hier fündig. Mit 3 GB 5G-Datenvolumen kommt ihr als Wenignutzer gut durch den Monat – egal ob für Social Media, Musik-Streaming oder gelegentliches Video-Streaming. Dank Allnet- und SMS-Flat könnt ihr außerdem unbegrenzt telefonieren und Nachrichten schicken, ohne auf die Kosten achten zu müssen.
Der aktuell extrem niedrige Monatspreis macht den Tarif zu einer attraktiven Wahl für Sparfüchse. Besonders interessant wird das Ganze durch die 6 Frei-Monate, wodurch ihr bei einem Effektivpreis von 2,50 Euro pro Monat bei 24 Monaten Laufzeit landet.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.