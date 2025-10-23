Tarif-Kracher für alle, die immer online sind: Hier gibt es 160 GB für unschlagbare 14,99 €

Wer viel Datenvolumen zum kleinen Preis sucht und dabei flexibel bleiben möchte, sollte sich diesen Prepaid-Deal genauer ansehen. Lyca Mobile bietet mit dem Plus XL Tarif satte 160 GB für unter 15 Euro und packt noch eine internationale Flatrate obendrauf.

Lyca Plus XL mit 160 GB und internationaler Flat

Der Lyca Plus XL Tarif bringt beeindruckende Konditionen mit: 160 GB Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s im Telefónica-Netz, unbegrenzte Telefonie in 100 Länder weltweit sowie 39 GB EU-Roaming (zum Angebot bei Lyca Mobile). Das alles für 14,99 Euro monatlich, ohne Anschlusspreis und als flexibles Prepaid-Angebot. Ihr seid also nicht an einen Vertrag gebunden und könnt jederzeit wechseln oder pausieren.

Besonders interessant ist die internationale Komponente: Während andere Anbieter für Auslandsgespräche extra kassieren, könnt ihr mit dem Lyca Plus XL unbegrenzt in 100 Länder telefonieren. Das macht den Tarif vor allem für Nutzer mit Familie oder Freunden im Ausland attraktiv.

Die Details des Tarifs im Überblick

Netz: Telefónica

Anbieter: Lyca Mobile

Tarifname: Lyca Plus XL

Datenvolumen + Speed: 160 GB mit bis zu 50 MBit/s

Telefon-/SMS-Flatrate: Ja, plus unbegrenzte internationale Minuten in 100 Länder

Laufzeit: Prepaid (keine Vertragsbindung)

Zusätzliche Infos: 39 GB EU-Roaming, internationale Flatrate

Einmalige Kosten: 0 Euro

Grundgebühr: 14,99 Euro monatlich

Für wen lohnt sich der Tarif?

Der Lyca Plus XL ist perfekt für Vielsurfer, die maximale Flexibilität wollen und häufig international telefonieren. Mit 160 GB könnt ihr problemlos Videos streamen, intensiv soziale Medien nutzen oder sogar unterwegs arbeiten. Das Telefónica-Netz bietet in Städten und Ballungsräumen eine solide Abdeckung, auch wenn es nicht ganz an die Telekom heranreicht.

Besonders hervorzuheben ist das Preis-Leistungs-Verhältnis: Mit etwa 9 Cent pro Gigabyte gehört der Tarif zu den günstigsten am Markt. Die internationale Flatrate ist ein zusätzlicher Bonus, der bei anderen Anbietern oft extra kostet. Die Prepaid-Flexibilität bedeutet: keine Schufa-Prüfung, keine Vertragsbindung und jederzeit kündbar.

Alternativen zum Tarif

Wer weniger Datenvolumen benötigt, findet bei Lyca Mobile auch kleinere Tarife zu noch günstigeren Preisen. Für Nutzer, die das beste Netz wollen, sind Telekom-Tarife eine Alternative – allerdings zu deutlich höheren Preisen und meist mit Vertragsbindung.

Andere Prepaid-Anbieter wie ALDI Talk oder ja! mobil bieten ähnliche Flexibilität, meist jedoch mit weniger Datenvolumen oder ohne internationale Flatrate. Ein Blick in unseren Tarif-Vergleich zeigt euch weitere interessante Angebote.

