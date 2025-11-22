Task-Manager wendet sich gegen Windows-Nutzer: Neues Update löst das Problem

Microsoft behebt nerviges Windows-Problem.

Update: Mit dem Update KB5068861 hat Microsoft das Problem mit dem Task-Manager gelöst. Ihr könnt das hilfreiche Programm nach dem Download wieder normal über das X-Symbol schließen, ohne, dass es im Hintergrund geöffnet bleibt und euren PC heimlich verlangsamt. Sobald das Update bei euch auftaucht, solltet ihr es herunterladen (Quelle: Microsoft).

Originalmeldung vom 30. Oktober:

Ein neues Update für Windows 11 bringt ein unerwartetes Problem mit sich, das den Task-Manager betrifft. Das hilfreiche Programm lässt sich plötzlich nicht mehr richtig schließen und kann dadurch euren PC ausbremsen.

Windows 11: Neues Update kann euren PC ausbremsen

Der Fehler ist Teil des optionalen Updates KB5067036, das auch ein neues Startmenü bringt und dafür sorgen soll, dass sich der Rechner nach einem Update endlich richtig herunterfährt. Auch der Task-Manager soll jetzt Prozesse besser gruppieren und dadurch genauere Daten zeigen.

Wie Windows Latest berichtet, gibt es aber auch Fälle, bei denen sich der Task-Manager nicht mehr über das X-Symbol schließen lässt. Jedes Mal, wenn ihr ihn erneut öffnet und schließt, entsteht stattdessen eine weitere Kopie des Programms.

Das Ergebnis: Der Task-Manager beansprucht immer mehr Arbeitsspeicher und kann gerade bei schwächerer Hardware die Performance beeinträchtigen. Laut Windows Latest tritt der Fehler nicht überall auf. Rund 30 von 100 Testsystemen sollen aber unter dem Bug leiden (Quelle: Windows Latest).

Immerhin könnt ihr den Task-Manager trotzdem noch korrekt schließen. Dafür müsst ihr jeden Prozess einzeln in der Liste der Apps auswählen und dann „Task beenden“ drücken. Alternativ könnt ihr in der Windows-Eingabeaufforderung den Befehl „taskkill /im taskmgr.exe /f“ verwenden, um alle Kopien gleichzeitig zu schließen.

So könnt ihr den Task-Manager noch korrekt beenden. (© Screenshot: GIGA)

Wenn der PC Probleme macht, wird es mit dem neuen Update nur schlimmer

Die meisten Nutzer werden im Alltag kaum so viele Instanzen des Task-Managers öffnen und schließen, dass es euren PC stark beeinträchtigt. Wer auf den praktischen Helfer zurückgreifen muss, will meistens allerdings sowieso bereits vorhandenen Performance-Problemen auf den Grund gehen. Umso nerviger ist es dann, dass das Diagnose-Programm selbst schadet, anstatt zu helfen.

Der Task-Manager-Bug reiht sich in eine Reihe von Problemen ein, die nach jüngsten Windows-Updates aufgetaucht sind. Zuletzt musste Microsoft sogar ein Sonder-Update nachreichen, damit USB-Mäuse und -Tastaturen wieder im Windows Recovery Environment verwendet werden können.