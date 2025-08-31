Teardown enthüllt: Galaxy Z Flip 7 kämpft mit einem Problem, das Google nicht kennt

Das Samsung Galaxy Z Flip 7 musste sich einem Härtetest stellen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ein neuer Teardown des Samsung Galaxy Z Flip 7 zeigt, dass Samsung bei seinen Klapphandys zwar durchaus Fortschritte gemacht hat, aber noch Verbesserungspotenzial hat. Der bekannte YouTube-Kanal JerryRigEverything hat das Gerät auseinandergenommen und zeigt, wo es überzeugt und wo es noch Probleme gibt.

Anzeige

Samsung Galaxy Z Flip 7: Staub als Schwachpunkt

Im Härtetest mit Schmutz und Staub offenbarte das Scharnier deutliche Schwächen. Zwar ist das Flip 7 nach IP48 zertifiziert und bietet damit begrenzten Schutz vor Staub und Wasser, doch das Ergebnis ist ausbaufähig. Zum Vergleich: Das Pixel 10 Pro Fold kommt mit einer IP68-Zertifizierung und ist damit komplett staub- und wasserdicht. Kurz erklärt:

IP68: vollständiger Staubschutz (6) + Schutz vor Spritzwasser und vor dauerhaftem Untertauchen (8).

IP48: Schutz vor Partikeln ab 1 mm Größe (4) + Schutz vor Spritzwasser und vor dauerhaftem Untertauchen (8).

Wie schon das Galaxy Z Fold 7 überstand auch das Flip 7 den Härte- und Biegetest. Ein Blick ins Innere zeigt jedoch: Trotz Dichtungen und Schutzstreifen gelangt Staub ins Gerät – was langfristig Schäden verursachen kann, besonders in sandiger und staubiger Umgebung.

Anzeige

Samsungs neues Flip-Phone: Cleveres Innenleben, fragiles Display

Unter der Haube steckt viel Technik: ein neues Armor-Flex-Scharnier, ein kupferner Vapor Chamber zur Kühlung sowie ein Dual-Layer-Mainboard mit Exynos-2500-Chip. Auch positiv: Die Akkus lassen sich dank Pull-Tabs erstaunlich einfach entnehmen – ein klarer Pluspunkt für Reparierbarkeit.

Weniger robust ist dagegen das flexible AMOLED-Innendisplay. Selbst Experte Zack Nelson konnte es nicht zerstörungsfrei ausbauen. Das ultradünne Glas ist biegsam, aber empfindlich und bricht schnell bei falscher Handhabung. Das größere Coverdisplay auf der Rückseite überstand den Teardown hingegen problemlos.