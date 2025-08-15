Technik-Knaller: Aldi haut Überwachungskamera mit Solarpanel für unter 40 Euro raus

Im Rahmen seines Räumungsverkaufs bietet der ALDI ONLINESHOP eine WLAN-Überwachungskamera mit integriertem Solarpanel für nur 39,99 Euro an. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Die Überwachungskamera "Cell 3C" vom Hersteller Imou kommt mit einer 3-Megapixel-QHD-Videoauflösung, kabelloser Installation und einem integrierten Solarpanel. Im ALDI ONLINESHOP zahlt ihr für die Kamera nur 39,99 Euro (Angebot bei Aldi ansehen). Beachtet allerdings, dass es sich um Restbestände handelt, die schnell vergriffen sein können.

Imou WLAN-Überwachungskamera Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 03:58 Uhr

Warum empfehlen wir die Überwachungskamera von Imou?

Hohe Auflösung

Klare Aufnahmen auch bei Nacht

Integriertes Solarpanel

Für den Außenbereich geeignet

Speicherkarte im Lieferumfang enthalten

Kann schnell ausverkauft sein

Bei der Imou Cell 3C handelt es sich um eine WLAN-Überwachungskamera, die dank des wetterrobusten Gehäuses (IP66) auch im Außenbereich eingesetzt werden kann. Mit ihrer 3-MP-QHD-Auflösung fertigt die Kamera detailreiche und klare Aufnahmen an, durch die intelligenten Nachtmodi auch bei Dunkelheit. Die PIR-Personenerkennung reduziert Fehlalarme und und aktiviert bei Bedarf die integrierte Sirene und Scheinwerfer.

Für die Speicherung der Videoaufnahmen unterstützt die Kamera Micro-SD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 256 GB, eine 64-GB-Karte ist im Lieferumfang enthalten. Mit der Imou-App könnt ihr Aufnahmen abrufen und die Einstellungen der Überwachungskamera verwalten.

Für wen lohnt sich die Überwachungskamera von Imou?

Die Kamera von Imou ist gut für alle geeignet, die eine günstige, kabellose Überwachungskamera suchen, die sich auch für den Einsatz im Außenbereich eignet. Durch das integrierte Solarpanel kann die Kamera stromsparend betrieben werden. Das Aufladen des Akkus funktioniert aber auch ohne Solarenergie über ein USB-C-Kabel. Positiv zu erwähnen sind weiterhin die praktische App, mit der ihr die angefertigten Aufnahmen abrufen und die Einstellungen des Geräts verwalten könnt, sowie die mitgelieferte Micro-SD-Karte.

Die Imou-Überwachungskamera erhaltet ihr vergünstigt im Rahmen des Räumungsverkaufs im ALDI ONLINESHOP, welcher noch bis zum 30.09.2025 läuft und bei dem ihr noch viele weitere, praktische Produkte ergattern könnt. Denkt aber daran, dass sowohl die Überwachungskamera, als auch die anderen Artikel des Räumungsverkaufs schnell vergriffen sein können.