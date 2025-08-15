Technik-Schnäppchen: Amazon verschleudert Schnellladekabel-Set von Anker

Bei Amazon bekommt ihr aktuell ein Schnellladekabel-Set vom Hersteller Anker zum stark vergünstigten Pries. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch zusammengestellt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die USB-C-Kabel vom Hersteller Anker unterstützen eine Ladeleistung von bis zu 100 Watt und weisen eine Länge von 1,8 Meter auf. Bei Amazon erhaltet ihr das Set mit zwei Kabeln für derzeit nur 9,99 Euro statt 12,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Anker USB-C-Kabel, 100 Watt Statt 12,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 12:28 Uhr

Anzeige

Was bietet das Schnellladekabel-Set von Anker?

Hohe Leistung

Hohe Flexibilität

Breite Kompatibilität

Haltbarkeit könnte besser sein

Von den Anker-USB-C-Kabeln werden nahezu alle USB-C-Geräte unterstützt, einschließlich der iPhone-15-Serie, dem Galaxy S23 und dem iPad Pro (3. bis 5. Generation). Ein MacBook Pro 16 kann über die Kabel laut Hersteller um 36 Prozent in 30 Minuten aufgeladen werden. Die Schnellladekabel bestehen aus Nylon sowie kugelsicherem Faserstoff. Dies führt laut Herstellerangaben zu einer hohen Flexibilität und Robustheit und dem Überstehen von etwa 12.000 Biegungen.

Zu den mit den Anker-Ladekabeln vollständig kompatiblen Geräten zählen iPad Pro 2021/2020/2019/2018, iPad Air 4, iPad mini 6, Galaxy S24/S23/S22/S21/S20/S10/S10+/S10e/S8/ S8+/ S9/ S9+, Galaxy Note 20 Ultra/20/10+/10/9/8, Google Pixel 3/4/5/6, Google Nexus 6P, iPhone 16/16 Pro Max/16 Pro/16 Plus/15/15 Pro Max/15 Pro/15 Plus, MacBook Air 13”/MacBook Air 15”/MacBook Pro 14”/MacBook Pro 16”, Nintendo Switch, sowie Huawei Matebook X.

Für wen lohnt sich das Schnellladekabel-Set von Anker?

Das Schnellladekabel-Set von Anker lohnt sich für alle, die Bedarf an USB-Kabeln mit einer hohen Leistung haben. Auch die bisherigen Käufer auf Amazon zeigten sich von dem Kabelset überzeugt und vergaben als Bewertung im Schnitt 4,7 von 5 Sternen bei über 14.000 Bewertungen. Dabei werden von den Käufern insbesondere die starke Leistung, die Länge sowie die Flexibilität der USB-C-Kabel von Anker gelobt. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen bezüglich der Haltbarkeit der Kabel.

Anker USB-C-Kabel, 100 Watt jetzt ab 9,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 12:28 Uhr

Anzeige

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.