Telefon-App: Google macht Schluss mit Anruf-Überraschungen

Anrufer sagen vorher, worum es geht.

Google arbeitet an einer cleveren Funktion für die eigene Telefon-App. „Expressive Calling“ erlaubt es, einen Grund für den Anruf gleich mit anzugeben. So wissen die Angerufenen sofort, ob sich das Drangehen überhaupt lohnt.

Googles Telefon-App: Anrufgrund vor dem Gespräch

In einer Testversion der Telefon-App von Google ist erstmals eine neue Option aufgetaucht, mit der sich noch vor dem Wählen einer Telefonnummer ein Grund für den Anruf auswählen lässt.

Möglich sind dabei vorgegebene Angaben wie „Mal wieder quatschen“, „Neuigkeiten“, „Kurze Frage“ oder einfach „Es ist dringend!“. Die Angabe erscheint dann auf dem Display der angerufenen Person, vermutlich als Teil der Benachrichtigung und des Anrufbildschirms.

Für dringende Anrufe sieht Google offenbar zusätzliche Privilegien vor. Diese können Benachrichtigungen auslösen, selbst wenn der Angerufene den „Nicht stören“-Modus aktiviert hat. Auch eine gesonderte „Verpasster Anruf – Dringend“-Anzeige ist in der App anscheinend vorgesehen.

Laut einer durchgeführten Codeanalyse in der Telefon-App setzt die Funktion voraus, dass der Nutzer der App SMS-Zugriff gewährt. Nur dann lässt sich der Anrufgrund übermitteln (Quelle: 9to5Google).

Expressive Calling erst für Pixel-Handys?

Wann, wo und für wen das „Expressive Calling“ offiziell startet, ist noch nicht bekannt. Hinweise deuten aber darauf hin, dass das Feature zunächst exklusiv auf Pixel-Smartphones verfügbar sein könnte. Google selbst hat sich zur Funktion bisher nicht öffentlich geäußert.

Das Konzept dürfte vielen Nutzern sicher gefallen. Wer einen Anruf erhält, weiß im besten Fall sofort, worum es geht, ohne das Gespräch annehmen zu müssen. Der Anrufende muss die Priorität allerdings selbst richtig einschätzen, damit die Funktion auch wirklich Sinn ergibt.