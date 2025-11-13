Telefonbetrug mal anders: Polizei warnt vor besonders dreister Masche

Telefonbetrug nimmt eine neue Form an.

Das LKA Nordrhein-Westfalen warnt vor einer neuen Betrugswelle. Die Anrufer geben sich als Datenschützer aus und versuchen, an sensible Informationen zu gelangen. Laut Polizei sind vor allem Privatpersonen betroffen, doch auch Unternehmen sollten aufmerksam bleiben.

Telefonbetrüger geben sich als Datenschützer aus

Die Anrufer behaupten, von einer angeblichen „Datenschutzbehörde aus Düsseldorf“ zu sein. Sie wollen an persönliche Daten und teilweise auch an finanzielle Informationen gelangen.

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in NRW, Bettina Gayk, stellt dazu klar: „Bitte geben Sie keine Daten telefonisch an eine vermeintliche Datenschutzbehörde preis!“ Eine telefonische Kontaktaufnahme mit der Bitte um Datenabgleich finde generell nicht statt.

Laut dem LKA sind derartige Anrufe kein Einzelfall. Die Täter haben sich auch in anderen Fällen bereits als Vertreter bekannter Behörden oder Firmen ausgegeben. Viele Versuche blieben jedoch unentdeckt, da die Betroffenen entweder nicht reagieren oder den Betrug gar nicht als solchen erkennen.

Dabei wirkt das Vorgehen der Täter oft professionell, sagt das LKA. Die Anrufer kennen mitunter Namen, Adressen oder andere Basisdaten und treten glaubwürdig auf. Auch täuschend echte Briefe oder E-Mails gehören zu ihrem Repertoire. Das LKA rät deshalb zu größter Vorsicht, unabhängig vom Kommunikationskanal (Quelle: heise online).

LKA rät zu Gegenmaßnahmen

Die Polizei empfiehlt, bei jedem Verdachtsmoment über offizielle Kanäle Kontakt zur angeblich anfragenden Behörde oder Firma aufzunehmen. Dabei sollten die Kontaktdaten ausschließlich von der offiziellen Website stammen. Wer einen Betrugsversuch erlebt, sollte sofort Anzeige erstatten.

„Unabhängig von der Art der Kontaktaufnahme ist große Vorsicht geboten, denn sowohl Briefe als auch E-Mails können auf den ersten Blick sehr authentisch wirken“, erklärt eine Sprecherin des LKA. Auch bekannte Maschen wie Schockanrufe, der Enkeltrick oder falsche Polizeibeamte kommen weiterhin regelmäßig vor.