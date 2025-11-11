Telefonieren mit dem iPad? Diese Tricks machen es möglich

Ein iPad ist längst mehr als nur ein Tablet zum Surfen, Streamen oder Arbeiten. Viele Nutzer fragen sich: Kann man mit dem iPad eigentlich auch telefonieren?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Antwort lautet: Ja – aber es hängt davon ab, welches iPad ihr habt und welche Art von Telefonat ihr führen möchtet. In diesem Ratgeber erklären wir euch Schritt für Schritt, wie ihr mit dem iPad telefonieren könnt – egal ob klassisch über die SIM-Karte, per WLAN, über FaceTime oder mit Apps wie WhatsApp, Zoom & Co.

Anzeige

Telefonieren über das iPhone (Continuity-Funktion)

Wenn ihr ein iPhone besitzt, könnt ihr das iPad ganz einfach zum Telefonieren nutzen. Das geht auch, wenn das Tablet selbst keine SIM-Karte hat. Apple hat dafür die sogenannte Continuity- oder Handoff-Funktion eingeführt. So funktioniert es:

Voraussetzungen prüfen: iPhone und iPad müssen mit derselben Apple-ID angemeldet sein.

Beide Geräte müssen im selben WLAN-Netz sein.

sein. Auf dem iPhone unter Einstellungen → Telefon → Auf anderen Geräten → Anrufe auf anderen Geräten aktivieren.

Auf dem iPad unter Einstellungen → FaceTime → iPhone-Mobilanrufe aktivieren. Telefonat starten: Sobald ihr angerufen werdet, erscheint der Anruf auch auf dem iPad. Ihr könnt direkt annehmen, sprechen oder auch selbst einen Anruf starten – die Verbindung läuft technisch über das iPhone.

Anzeige

Vorteil: Ihr nutzt eure normale Handynummer, braucht keine Zusatz-App und keine zweite SIM. Nachteil: Ohne ein iPhone funktioniert diese Methode nicht.

Telefonieren mit FaceTime (Audio & Video)

Wenn ihr kein iPhone habt, könnt ihr trotzdem telefonieren – über FaceTime, Apples eigene Kommunikations-App. Sie ist auf jedem iPad vorinstalliert.

Öffnet die FaceTime-App. Tippe auf das „+“-Symbol und gebt die Apple-ID, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Kontakts ein. Wählt, ob ihr einen Audio- oder Videoanruf starten wollt.

Tipp: Seit iPadOS 15 funktioniert FaceTime auch mit Android- und Windows-Nutzern, über einen Browser-Link. Dafür müsst ihr einfach in FaceTime einen Anruf-Link erstellen und teilen.

Anzeige

Telefonieren über SIM-Karte (iPad mit Cellular)

Die iPad-Cellular-Modelle haben einen SIM-Karten- oder eSIM-Slot. Damit könnt ihr direkt eine Mobilfunkverbindung herstellen.

Aber: Selbst mit SIM kann man nicht klassisch über das Mobilfunknetz telefonieren, da iPads keine Telefon-App haben und nicht für GSM-Sprachanrufe ausgelegt sind. Die SIM dient also nur zur Datenverbindung, etwa für FaceTime, WhatsApp oder VoIP-Anrufe.

Wenn ihr also mit dem iPad und SIM telefonieren wollt, braucht ihr eine zusätzliche App, die über das Internet läuft.

Telefonieren über Apps (WhatsApp, Skype, Zoom, Teams & Co.)

Eine der einfachsten und flexibelsten Möglichkeiten ist das Telefonieren über Messenger- oder VoIP-Apps. Folgende Apps unterstützen Audio- oder Videoanrufe direkt auf dem iPad:

WhatsApp

Telegram

Signal

Skype

Zoom

Microsoft Teams

Google Meet

Anzeige

Hier läuft alles über das Internet. Ihr könnt also kostenlos mit Freunden oder Kollegen telefonieren, solange ihr dieselbe App verwendet.

Bluetooth-Headset oder AirPods nutzen

Da das iPad größer und unhandlicher als ein Smartphone ist, empfiehlt sich beim Telefonieren ein Headset oder AirPods. So spart ihr euch das Halten des Geräts und habt eine bessere Sprachqualität. Einfach über Bluetooth koppeln:

Einstellungen → Bluetooth → Gerät auswählen → Verbinden.

Am einfachsten ist die Kombination aus iPhone und iPad, da ihr dann nahtlos über beide Geräte telefonieren könnt. Wer kein iPhone hat, kann mit FaceTime oder WhatsApp genauso gut kostenlos übers Internet kommunizieren.