Telefonnummer bei Amazon ändern: Wie ihr es fix erledigt und was ihr unbedingt beachten müsst

Wenn ihr eine neue Nummer habt, solltet ihr diese auch bei Amazon ändern. Besonders, wenn ihr euer Handy zur Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzt. Wie ihr eure primäre Kontaktnummer sowie die Sicherheitsnummer anpasst, lest ihr hier.
Amazon: So ändert ihr eure Telefonnummer
- Öffnet die „Mein Konto“-Seite in einem neuen Tab eures Browsers und meldet euch mit euren Account-Daten an, falls nicht automatisch geschehen.
- Wählt hier die Schaltfläche „Anmelden und Sicherheit“ aus.
Falls ihr die Zwei-Schritt-Verifizierung aktiviert habt, müsst ihr hier eure Identität auf eurem ausgewählten Weg bestätigen.
- Unter dem Menüpunkt „Primäre Handynummer“ wählt ihr jetzt den Button „Bearbeiten“.
- Wählt nun den richtigen Ländercode aus (Deutschland +49, Österreich +43, Schweiz +41) und gebt eure neue Mobilfunknummer ohne die Null am Anfang ein.
- Drückt auf die Schaltfläche „Weiter“. Amazon sendet euch jetzt einen Code an die eingegebene Nummer, den ihr abschließend zur Bestätigung eingeben müsst.
Zwei-Schritt-Verifizierung per Handynummer? Unbedingt auch ändern!
Falls ihr eure Handynummer zur Zwei-Schritt-Verifizierung nutzt, solltet ihr auch diese Nummer unbedingt anpassen. Ansonsten bekommt ihr die Verifizierungscodes an eure alte Handynummer geschickt. Geht dazu wie folgt vor:
- Öffnet, wie bei der Änderung der primären Handynummer oben, auch hier erneut die Amazon-Seite „Anmelden und Sicherheit“.
- Unter dem Menüpunkt „Zwei-Schritt-Verifizierung“ wählt ihr jetzt den Button „Verwalten“.
- Tippt neben eurer alten Handynummer auf den Link „Ändern“.
- Wählt den richtigen Ländercode aus und gebt eure neue Mobilfunknummer ohne die Null am Anfang ein.
- Drückt auf die Schaltfläche „Weiter“. Amazon sendet euch einen Code an die neue Nummer, den ihr abschließend zur Bestätigung eingeben müsst.
Probleme, die Amazon-Telefonnummer zu ändern?
Falls es Probleme gibt, könnt ihr euch an die Amazon-Hotline wenden. Dort kann man euch telefonisch, per Chat oder per Kontaktformular weiterhelfen. Amazon hat für solche Fälle auch einen Rückruf-Kundenservice eingerichtet. Unternehmen wenden sich an die Amazon-Business-Hotline.