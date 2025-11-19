Telefonnummer-Warnung 015510756182: Anrufer bedrohen Opfer

Extrem hartnäckige Anrufer mit der gefälschten Nummer 015510756182 belästigen seit Tagen unzählige Opfer und drohen sogar mit schwarzen Listen. Sie operieren mit gestohlenen Daten und geben sich als offizielle Mitarbeiter aus.

Wer den Anruf verpasst hat, die Nummer 015510756182 für einen privaten Anruf hält und sie dann anruft, wird überrascht: Die Nummer ist nicht vergeben. Durch Call-ID-Spoofing geben sich die Anrufer als Handynummer aus, um die Abneigung gegen unbekannte Festnetz-Nummern zu umgehen, die jeder für Firmennummern hält.

Was steckt hinter diesen Anrufen und wodurch fallen sie auf?

Die Anrufer nennen euren Namen und auch die Adresse. Letztere ist aber teilweise veraltet, was auf einen älteren Satz gekaufter oder gestohlener Daten hinweist. Offenbar ist die Liste aber so vorsortiert, dass häufig tatsächlich Empfänger von Pflegeleistungen angerufen werden. An solche Daten kommen die Betrüger unter anderem über gefälschte Umfragen.

Sie sprechen deutsch und geben vor, im Auftrag der Krankenkassen und Pflegeversicherung anzurufen. Sie erklären euch, dass man die Boxen mit den Pflegehilfsmitteln individuell anpassen könnte und wollen euch so eine Pflegebox aufschwatzen.

Anschließend fragen sie persönliche Daten ab und wollen unbedingt die Kontodaten herauskriegen. Es ist zu vermuten, dass ihr danach monatlich eine individuelle Pflegebox zugeschickt bekommt, für die ein Betrag von eurem Konto abgebucht wird.

Wenn ihr die Aussagen anzweifelt, werden die Anrufer teilweise unverschämt und drohen sogar damit, die Pflegekasse zu informieren, damit ihr keine Leistungen mehr erhaltet, wie bei Tellows berichtet wird.

So wird die Nummer 015510756182 blockiert

Nehmt den Anruf nicht an oder unterbrecht ihn sofort. Danach befindet sich die Nummer in eurer Anrufliste und lässt sich in wenigen Schritten bei Android oder iPhone blockieren und melden.

Wenn der Anruf im Festnetz erfolgt, ruft einfach im Browser das „Telefoniecenter“ auf. Dort könnt ihr betrügerische Telefonnummern im Telekom-Festnetz sperren, indem ihr sie auf eine schwarze Liste setzt.

Ebenso einfach könnt ihr die Nummer in der Fritzbox blockieren: Ruft die Router-Einstellungen auf und öffnet dann die Liste der unerwünschten Anrufer, um diese Nummer hinzuzufügen.

Die Pflegeversicherung ruft nicht an Die AOK hat ihre Kunden vor Betrugsanrufen gewarnt. Dabei wurde unter anderem darauf hingewiesen, dass die Mitarbeiter der Krankenkasse Daten zur Gesundheit, zur Versicherung oder zu Kontodaten niemals telefonisch abfragt. Wenn man also solche Informationen von euch will, könnt ihr von Betrug ausgehen. Marco Kratzenberg

