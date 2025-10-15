Telekom-Discounter legt nach: Mehr Volumen ohne Aufpreis für Handy-Kunden

Ohne Aufpreis, ohne Haken.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer einen günstigen Handytarif im Telekom-Netz sucht, ist bei Fraenk schon länger gut aufgehoben. Jetzt ist das Angebot noch etwas attraktiver. Ab sofort erhalten alle Kunden ganz automatisch mehr monatliches Datenvolumen.

Anzeige

Fraenk: Mehr Gigabyte für alle

In seinem 10-Euro-Tarif stellt Fraenk ab sofort 20 GB pro Monat zur Verfügung. Zuvor waren es lediglich 15 GB. Auch Kunden des zweiten Tarifs haben Grund zur Freude: Statt 40 sind jetzt 45 GB pro Monat enthalten. Die Preise bleiben identisch, ebenso wie alle weiteren Vertragsdetails.

Zum Angebot von Fraenk

Die Umstellung erfolgt automatisch und ist für laufende Verträge direkt wirksam. Dazu setzt Fraenk den Datenzähler im aktuellen Abrechnungszeitraum zurück. So steht das volle, neue Kontingent sofort zur Verfügung. Die technische Umsetzung kann aber bis zu 48 Stunden dauern, heißt es.

Vertragsabschluss und Verwaltung laufen wie gewohnt ausschließlich über die Fraenk-App. Es gibt keine Hotline, keinen Shop, kein Papier. Alles wird digital geregelt, inklusive Aktivierung per eSIM, wenn das Endgerät kompatibel ist. Alternativ ist auch eine klassische SIM-Karte verfügbar.

Anzeige

Fraenk im Netz der Telekom

Das Mobilfunkangebot von Fraenk basiert auf dem Netz der Deutschen Telekom. Nutzer surfen mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde im 5G-Netz. Auch Funktionen wie VoLTE, WLAN-Telefonie und EU-Roaming sind inklusive.

Für jede erfolgreich geworbene Person erhalten Bestandskunden dauerhaft 4 GB zusätzlich pro Monat. Maximal sind zwanzig Einladungen möglich. Wer das ausschöpft, surft mit bis zu 80 GB zusätzlich.

Die Mindestvertragslaufzeit liegt bei einem Monat. Eine Anschlussgebühr fällt nicht an. Wer sich neu anmeldet, kann den Tarif sofort aktivieren, etwa per eSIM innerhalb weniger Minuten (Quelle: Fraenk).