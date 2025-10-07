Telekom entfernt nervige Grenze zwischen Android und iOS

Die Telekom macht den Umstieg leichter.

Kunden der Deutschen Telekom können ihre eSIM jetzt auch direkt zwischen Android und iOS übertragen. Der Wechsel erfolgt ohne zusätzliche App und ohne QR-Codes. Laut Unternehmen ist dieser Schritt europaweit einmalig.

Telekom: eSIM-Wechsel zwischen Android und iOS

Bislang ließ sich die eSIM bei der Telekom nur innerhalb eines Betriebssystems verschieben. Nun erlaubt der Anbieter erstmals den direkten Transfer zwischen den beiden großen Plattformen Android und iOS. Der Umstieg auf ein neues Smartphone soll dadurch deutlich unkomplizierter ablaufen.

Die technische Grundlage dafür bildet der GSMA-Standard TS.43 in Kombination mit einem Entitlement-Server. Dieses System prüft laut Telekom automatisch, ob ein Wechsel zulässig ist, erkennt das alte Gerät, bestätigt die Berechtigung und stößt dann den Transferprozess an. Dabei bleibt das bestehende Mobilfunkprofil mit Rufnummer und Tarif erhalten.

Nach Angaben der Telekom sind zum Start iPhones mit iOS 26 und das Google Pixel 10 kompatibel. Weitere Modelle mit Android-Betriebssystem sollen bald folgen. Der Wechsel wird direkt in den Einstellungen des neuen Smartphones gestartet. Externe Apps oder manuelle Eingriffe sind nicht nötig (Quelle: Telekom).

Telekom: eSIM-Wechsel noch eingeschränkt

Die neue Funktion der Telekom soll künftig auch in weiteren Landesgesellschaften des Konzerns bereitgestellt werden. Ob und wann andere Netzbetreiber in Deutschland nachziehen, ist bislang nicht bekannt. Auch steht noch nicht fest, welche Android-Handys die Telekom in Zukunft konkret beim eSIM-Wechsel unterstützt.

Für Nutzer mit unterstützten Smartphones bedeutet das nützliche Feature vor allem mehr Komfort. Der Aufwand beim Plattformwechsel sinkt spürbar. Gleichzeitig bleibt das Verfahren durch die standardisierte Umsetzung und serverseitige Prüfung laut Anbieter auf einem sicheren technischen Niveau.