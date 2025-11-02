Telekom-Kunden aufgepasst: Betrüger wollen eure Daten

Ihr müsst jetzt vorsichtig sein.

Die Verbraucherzentrale Sachsen schlägt Alarm. Betrüger wollen mit gefälschten E-Mails die persönlichen Daten von Telekom-Kunden abgreifen. Besonders perfide: Sie kombinieren ihre Fake-Mails mit echten Nachrichten zur Passwort-Wiederherstellung.

So funktioniert die neue Masche

Laut der Verbraucherzentrale Sachsen funktioniert die aktuelle Phishing-Masche folgendermaßen: Täter lösen eine echte Systemnachricht zur Passwort-Wiederherstellung aus. Kurz darauf schicken sie eine gefälschte Mail hinterher, in der ein Warnhinweis und der Link zu einer vermeintlichen Online-Rechnung enthalten sind, welche wiederum eine Abbuchung von 160 Euro ankündigt.

Telekom-Kunden sollen dem Link folgen und auf einer manipulierten Website ihre Zugangsinformationen eingeben, die dann direkt an die Betrüger gehen. Heike Teubner von der Verbraucherzentrale erklärt weiter, dass die E-Mails täuschend echt gestaltet sind und aufgrund von Logo, Farbe und Absender zunächst echt wirken. Allerdings gebe es Unstimmigkeiten bei der Rechnungsadresse oder Absenderadresse, durch die Kunden den Betrug erkennen können (Quelle: Verbraucherzentrale Sachsen).

So schützt ihr euch vor Betrugsmaschen

Die Verbraucherzentrale Sachsen gibt einige Tipps, wie Kunden gefälschte E-Mails erkennen können. Dazu gehören ungewöhnliche Beträge wie 160 Euro, oder Nachrichten, in denen Schreibfehler oder ungewöhnliche Formulierungen enthalten sind. Verdächtige Zusätze in den Absenderadressen sollten eure Alarmglocken schrillen lassen. Außerdem kommt dazu, dass der Link zur vermeintlichen Rechnung eben nicht zur offiziellen Website der Telekom (telekom.de) führt.

Weiterhin empfiehlt sie, grundsätzlich nicht auf Links oder Buttons verdächtiger E-Mails zu klicken und auf keinen Fall persönliche Daten anzugeben. Kunden sollten im Zweifel im Kundenkonto auf der echten Telekom-Website nachschauen, ob dort ebenfalls eine Rechnung auftaucht. Dabei kommt es darauf an, selbst die Webseite per URL anzusteuern und eben nicht einem Link per Mail, SMS oder Messenger zu folgen.

Wer doch auf die gefälschte E-Mail hereinfällt, sollte möglichst schnell das Passwort ändern und das eigene Telekom-Konto im Blick behalten.

