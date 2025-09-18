Telekom muss sich warm anziehen: Amazon-Angebot kommt nach Deutschland

Amazon will mit Projekt Kuiper punkten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Amazon will Internet per Satellit nach Deutschland bringen. Das sogenannte Projekt Kuiper soll im ersten Quartal 2026 in den USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien und auch Deutschland an den Start gehen.

Anzeige

Internet-Satelliten zum Start in Deutschland verfügbar

Laut Bloomberg will Amazon zum Start mehr als 200 Satelliten in die nahe Erdumlaufbahn schicken. Langfristig sollen es sogar 3.200 Satelliten werden, die Kunden auf der ganzen Welt Zugang zum Internet ermöglichen sollen.

Spätestens 2028 sollen 88 bis 100 Länder abgedeckt werden, woraufhin noch mehr Satelliten in die Umlaufbahn geschossen werden sollen. President of Government Solutions Ricky Freeman erklärt während der World Space Business Week in Paris, Amazon sei sehr zufrieden mit dem Fortschritt (Quelle: Bloomberg).

Konkurrenz für Telekom und Vodafone: Was muss Amazon liefern?

Amazon positioniert sich mit Projekt Kuiper als Konkurrent zu Elon Musks Starlink-Satelliten, die ebenfalls auf direktem Weg Internet zu den Kunden bringen sollen, ohne auf traditionelle Infrastruktur zu setzen, wie es etwa alteingesessene Internetanbieter wie Vodafone oder die Telekom tun.

Das neue Internet-Angebot in Deutschland könnte mächtige Konkurrenz für alle drei Unternehmen werden. Damit das klappt, muss die Verbindung schnell und stabil sein, während das Angebot für Privatkunden gleichzeitig bezahlbar bleibt.

Anzeige

Vor wenigen Tagen konnte Project Kuiper immerhin eine Übertragungsrate von über 1 Gigabit pro Sekunde erreichen. Hierbei handelte es sich allerdings um einen Test unter Laborbedingungen. Die tatsächliche Internetgeschwindigkeit für Kunden bleibt weiterhin ungewiss (Quelle: Heise) Gleichermaßen hat sich Amazon noch nicht dazu geäußert, wie teuer die Internetverbindung per Satellit in Deutschland werden wird.