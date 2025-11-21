Telekom-Netz zum Sparpreis: congstar bietet für kurze Zeit extra Datenvolumen

Prepaid-Nutzer aufgepasst: congstar haut zum Black Friday eine richtig starke Aktion raus. Statt 20 GB bekommt ihr jetzt 30 GB im besten deutschen Netz für 10 Euro – und das Starterpaket kostet nur noch 1 Euro statt fast 10 Euro.

Prepaid Allnet M mit 50 Prozent mehr Datenvolumen

Die congstar Black Friday Aktion läuft vom 20. November bis 4. Dezember 2025 und bringt richtig viel Extra-Volumen. Der Prepaid Allnet M Tarif bietet normalerweise 20 GB für 10 Euro – jetzt sind es satte 30 GB zum gleichen Preis (zum Angebot bei congstar). Dazu kommen eine Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze, EU-Roaming inklusive Schweiz und 5G mit bis zu 25 MBit/s im Telekom-Netz.

Das Beste: Das Starterpaket kostet nur noch 1 Euro statt 9,99 Euro. Dafür bekommt ihr 10 Euro Startguthaben – die ersten vier Wochen sind also mehr als abgedeckt. Dank GB+ gibt es nach einem Jahr automatisch 1 GB mehr pro Monat dazu.

Die Details des Tarifs im Überblick

Netz: Telekom (5G)

Anbieter: congstar

Tarifname: Prepaid Allnet M

Datenvolumen + Speed: 30 GB (normalerweise 20 GB) mit bis zu 25 MBit/s

GB+ Aktion: Jedes Jahr gibt es 1 GB obendrauf

Telefon-/SMS-Flatrate: Ja, Allnet-Flat in alle deutschen Netze

Laufzeit: Prepaid (keine Vertragsbindung)

Zusätzliche Infos: EU-Roaming inklusive Schweiz, GB+ (jährlich 1 GB mehr), Black Friday Aktion bis 04.12.2025

Einmalige Kosten: 1 Euro Starterpaket (statt 9,99 Euro)

Grundgebühr: 10 Euro alle 4 Wochen

Bonus: 10 Euro Startguthaben

Für wen lohnt sich der Tarif?

Der congstar Prepaid Allnet M ist perfekt für alle, die das beste deutsche Netz ohne Vertragsbindung nutzen möchten. Mit 30 GB seid ihr auch für intensivere Nutzung bestens gerüstet – Streaming, soziale Medien und mobiles Arbeiten sind problemlos möglich. Die Prepaid-Flexibilität bedeutet: keine Schufa-Prüfung, keine Vertragslaufzeit und volle Kostenkontrolle.

Besonders attraktiv ist die Aktion für Wechsler: Das Starterpaket für nur 1 Euro plus 10 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme machen den Deal noch süßer. Mit etwa 33 Cent pro Gigabyte (bei der Aktions-Version) ist der Preis im Telekom-Netz sehr fair. Das GB+-Feature sorgt dafür, dass das Angebot langfristig noch attraktiver wird.

Alternativen zum Tarif

Andere congstar Prepaid-Tarife profitieren ebenfalls von der Black Friday Aktion: Der Allnet S bekommt 5 GB statt 3 GB für 7 Euro, der Allnet L 35 GB statt 30 GB für 12 Euro. Besonders günstig: Der Allnet XL bietet 40 GB statt 35 GB für nur 15 Euro.

Wer Verträge bevorzugt, findet bei congstar auch Postpaid-Angebote im Telekom-Netz. Andere Prepaid-Anbieter haben selten so viel Volumen im Premium-Netz zu diesem Preis. Die Aktion läuft nur bis 11. November – wer zuschlagen will, sollte sich beeilen. Alternativ findet ihr in unserem Tarif-Vergleich weitere Deals, die sich lohnen.

