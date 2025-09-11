Telekom-Störung – hier gibt es heute Probleme

Es kann immer wieder mal durch Unwetter, Baustellen und Schäden zu Problemen im Telekom-Netz kommen. GIGA überwacht die entsprechenden Quellen für euch und sagt euch, wo es heute bei der Telekom zu Störungen beim Mobilfunk, im Festnetz oder beim Internet kommt – und wann sie voraussichtlich behoben sind.
Aktuelle Telekom-Störungen – Mobilfunk, Festnetz & Internet
Hier listen wir für euch die Telekom- und T-Mobile-Störungen der letzten 7 Tage auf. Ihr erfahrt, wann und wo die Störung besteht, ihren Grund und – wenn bekannt – wann sie voraussichtlich beendet sein wird. Ihr findet hier auch angekündigte Arbeiten.
Datum
Gebiete
Dienste
Grund / Status
11.9.2025
bundesweit
Festnetz-, Internet- und teilweise auch Mobilfunknetz- Störungen
unbekannt - aber es gibt auch massive Störungen bei 1&1, O2 und Co.
Die Liste enthält aktuelle und bereits erledigte Telekom-Störungen. Wir beziehen die Informationen aus Meldungen der Telekom an verschiedenen Stellen des Internets. Denkt immer daran, dass sich solche Probleme in der Regel mehrere Stunden oder Tage hinziehen können. Speziell bei Beschädigungen von Kabeln und an Wochenenden kann es schon einmal etwas länger dauern.
Wo könnt ihr euch selbst über Telekom-Störungen informieren oder sie melden?
- Die Telekom unterhält eine Internet-Seite mit dem Titel „Hilfe bei Störungen“. Dort erfahrt ihr den Status aktueller Telekom-Störungen, könnt selbst Probleme melden und euch auch den Status eurer Meldungen ansehen.
- Störungen im Telekom-Festnetz, im Internet und TV könnt ihr unter der Nummer 0800 330 1000 melden.
- Bei Problemen im Telekom-Mobilfunknetz ruft die Nummer 0800 330 2202 an.
- Bei Allestörungen könnt ihr nachsehen, ob auch andere die gleichen Probleme mit der Telekom-Verbindung haben. Hier könnt ihr eure Meldung ebenfalls hinterlassen.
- Auf der Twitter-Seite „Telekom hilft“ werden Störungen ebenfalls angezeigt und zudem teilweise sogar erklärt.
In manchen Fällen kann es helfen, wenn ihr euren Router oder euer Handy neu startet. Teilweise sind bei Mobilfunk-Störungen auch nur Teilbereiche der Telefonie betroffen und ihr könnt trotzdem telefonieren, wenn ihr LTE für den Zeitraum der Probleme deaktiviert.