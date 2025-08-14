Telekom überrascht: Neues Handy ist viel günstiger als gedacht

Das KI-Handy der Telekom ist jetzt erhältlich.

Die Telekom verkauft ab sofort ihr neues T Phone 3, das auch unter dem Namen „KI-Phone“ vermarktet wird. Das Smartphone kostet ohne Vertrag 149 Euro und soll KI alltagstauglich machen. In Kombination mit einem Mobilfunktarif sinkt der Preis laut Telekom sogar auf einen symbolischen Euro.

Update vom 14. August 2025: Das KI-Handy der Telekom ist nun in Deutschland und neun weiteren europäischen Ländern erhältlich, darunter Österreich, Polen und die Slowakei. Im Zentrum steht ein KI-Assistent, der auf der Technologie von Perplexity basiert. Die Software soll Nutzer bei klassischen Alltagsfragen unterstützen, etwa beim Erstellen von Terminen, Formulieren von Mails oder Zusammenfassen langer Texte. Auch als Übersetzer, Reiseplaner oder Einkaufsberater soll sich der Assistent einsetzen lassen. Aktiviert wird er über einen physischen Button am Handy oder direkt vom Sperrbildschirm aus. Im Lieferumfang enthalten ist ein 18-monatiges Abo von Perplexity Pro, das erweiterte Funktionen freischaltet. Technisch hebt sich das T Phone 3 laut Telekom durch ein leistungsstärkeres Chipset vom Vorgängermodell ab. Eine verbesserte Pro-Version des Smartphones soll noch 2025 folgen.

Originalmeldung vom 15. Februar 2024:

KI-Phone: Telekom verbannt Apps vom Handy

Auf dem Mobile World Congress 2024 will die Deutsche Telekom für Aufsehen sorgen: Statt wie üblich auf Apps zu setzen, präsentiert das Unternehmen ein Smartphone, das ausschließlich über eine KI gesteuert wird. In Zusammenarbeit mit Qualcomm und Brain.ai entsteht ein Handy, das dank eines intelligenten Assistenten ohne die übliche App-Flut auskommen soll.

Ein KI-basierter Assistent, der auf das „Natural AI“-Interface von Brain.ai setzt, soll künftig alle Anliegen des Nutzers verstehen und selbstständig ausführen. Ob Flugbuchung, Online-Shopping oder das Bearbeiten von Fotos und Videos – auf Zuruf oder per Texteingabe übernimmt die KI das Ruder.

Die Telekom verlagert die KI-Arbeit nach eigenen Angaben in die Cloud, was angesichts der technischen Ausstattung des Basisgeräts mit Mediateks Dimensity 700 wenig überrascht. Doch es gibt auch eine High-End-Alternative: Eine in Kooperation mit Qualcomm entwickelte Variante verfügt über den deutlich schnelleren Snapdragon 8 Gen 3. Dieser Chip soll einen Großteil der KI-Berechnungen direkt auf dem Handy durchführen.

Telekom: KI-Handy bisher nur ein Konzept

Die Telekom will auf dem MWC 2024 erste Prototypen des besonderen Handys vorstellen, „die eine mögliche Zukunft zeigen und erlebbar machen“. Diese werden einen ersten Vorgeschmack geben, mehr aber wohl nicht. Wann das KI-Phone auf den Markt kommen soll, ist noch nicht bekannt. Die Telekom selbst spricht davon, dass es „noch etwas dauern“ werde (Quelle: Deutsche Telekom).