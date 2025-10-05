Telekom, Vodafone, o2? Egal! Dieser Trick spart ohne viel Aufwand

Wer bei den großen Anbietern bares Geld beim Handyvertrag sparen will, sollte einen einfachen Trick befolgen.

Der Spartrick beim Handyvertrag ist so einfach: Bezahlt nur für so viele GB an Datenvolumen, wie ihr tatsächlich braucht. Und dafür schreiben wir einen Artikel? Ja! Denn wie eine Analyse von Verivox beweist, sollten sich viele Verbraucher den Trick wirklich zu Herzen nehmen.

Von Vodafone bis 1&1: Deutsche zahlen für Handyverträge mehr als nötig

Demnach haben viele Kunden völlig überdimensionierte Laufzeitverträge – und zahlen folglich für weit mehr Leistung, als sie verbrauchen: Im Durchschnitt liegt die vertragliche Highspeed-GB-Grenze bei Deutschlands großen Mobilfunkanbietern Telekom, Vodafone, o2 sowie 1&1 aktuell bei 72 GB – klingt nach viel und das ist es auch.

Sie übersteigt damit den realen Verbrauch ihrer Kunden fast um das Sechsfache. Denn der Durchschnittsverbrauch liegt laut Verivox aktuell nur bei rund 11,7 GB. Das sorgt für noch eine Überraschung: Nicht nur Laufzeitverträge sind überdimensioniert, sondern sogar das durchschnittliche Datenvolumen in den viel knapper bemessenen Prepaid-Angeboten liegt mit 14 GB noch über dem Verbrauch der Kunden.

Grundsätzlich ist es zwar gut, dass das Datenvolumen im Schnitt steigt. Laut Verivox ist es aber eben nur ein Vorteil, wenn ihr trotzdem gute Angebote nutzt, statt unnötig viel zu bezahlen: „Dahinter steckt strategisches Kalkül – je mehr Highspeed-Volumen in einem Tarif steckt, desto teurer kann er verkauft werden. Das hochgerüstete Tarifportfolio der großen Anbieter sorgt somit für eine zusätzliche Verteuerung im Markt“, so Telekommunikationsexperte Jörg Schamberg.

So findet ihr heraus, wie viel GB ihr braucht

Sein Fazit ist daher eindeutig: „Smartphone-Nutzer sollten auf eine bedarfsgerechte Tarifbuchung achten. Nur wer viel unterwegs ist oder kein WLAN zur Verfügung hat, braucht ein hohes Datenkontingent. Für Normalnutzer genügen meist schmalere Angebote.“

Aber wie genau findet ihr heraus, was ihr verbraucht? Dafür gibt es unterschiedliche Wege:

App eures Anbieters: In den Mobilfunk-Apps eures aktuellen Anbieters könnt ihr meist problemlos herausfinden, wie viel eures gebuchten Datenvolumens ihr aufgebraucht habt. Für einen guten Überblick empfiehlt es sich, immer einen vollständigen Monat zu betrachten – nicht unbedingt den Februar. Lasst euch ein paar Tage nach Ende des Monats Zeit, damit ihr sichergehen könnt, dass die Angaben vollständig und verlässlich sind.

Android: Auf Android-Smartphones ruft ihr die Einstellungen auf und folgt dem Pfad > Netzwerk & Internet > Internet > Einstellungen (Mobilfunkanbieter) > Datennutzung. Ihr könnt euch hier den gesamten Verbrauch ansehen und auch nach Apps anzeigen lassen.

iPhone: Beim iPhone findet ihr Angaben zum Datenverbrauch in der Einstellungen-App unter „Mobilfunk“ beziehungsweise „Mobile Daten“.

Die Angaben von eurem Handy und dem Mobilfunkanbieter können voneinander abweichen, sollten euch aber eine gute Idee davon vermitteln, wie viel ihr wirklich braucht. Damit könnt ihr beim nächsten Anbieter- oder Vertragswechsel die richtige Wahl treffen und bares Geld sparen.