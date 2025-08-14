Telekom zieht die Preise an: Kunden sollen jetzt 2 Euro mehr pro Monat blechen

Die Preiserhöhung trifft treue Kunden besonders hart.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Telekom macht MagentaSport teurer. Selbst MagentaTV-Kunden müssen für das Sportpaket deutlich mehr zahlen. Für alle anderen wird es richtig unattraktiv. An den Inhalten ändert sich nichts.

Anzeige

Telekom: MagentaSport verliert Preisvorteil

Wer einen laufenden MagentaTV-Vertrag besitzt, zahlt für das Jahresabo von MagentaSport künftig 9,95 Euro pro Monat. Zuvor waren es 7,95 Euro. Im Vergleich zu vor zwei Jahren ist der Preis sogar doppelt so hoch. Damals kostete das gleiche Paket noch 4,95 Euro. Wer das Sportangebot lieber flexibel buchen möchte, muss jetzt 14,95 Euro pro Monat zahlen, also 2 Euro mehr als bisher.

Noch unattraktiver wird es für alle, die MagentaSport ohne MagentaTV nutzen möchten. Im Jahresabo steigt der Preis auf 14,95 Euro pro Monat. Bisher lag er bei 12,95 Euro. Wer ganz flexibel bleiben möchte, zahlt weiterhin 19,95 Euro pro Monat (Quelle: teltarif.de).

MagentaSport: Umfang bleibt gleich, Preise steigen

Trotz der höheren Kosten bleibt das Angebot unverändert. MagentaSport zeigt weiterhin alle Spiele der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga. Dazu kommen Partien aus der französischen Coupe de France sowie Eishockey aus der DEL inklusive Länderspiele und Champions Hockey League.

Anzeige

Auch Basketball-Fans kommen auf ihre Kosten: Alle Spiele der EuroLeague gehören zum Programm. Ergänzt wird das Angebot durch Inhalte von Sportdigital Fußball und Sportdigital 1+ mit internationalen Ligen. Der Zugang erfolgt über Apps auf Smart-TVs, Smartphones und Tablets sowie direkt im Browser.

Zusätzlich bietet die Telekom das Paket MegaSport an. Dabei werden MagentaSport, Dazn und Sky Sport über Wow gebündelt. Der Einstiegspreis liegt bei 60 Euro pro Monat. Die Aktion richtet sich ausschließlich an Neukunden mit einem MagentaTV-Laufzeitvertrag.