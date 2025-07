Termin beim TÜV? Autofahrer müssen ab sofort richtig aufpassen

Wer einen TÜV-Termin hat, muss mit Ausfällen rechnen.

In den nächsten Tagen müssen Autofahrer mit Problemen bei der Hauptuntersuchung rechnen. Grund hierfür ist ein Tarifstreit zwischen Verdi und verschiedenen TÜV-Organisationen. Gleich in mehreren Regionen Deutschlands kommt es ab sofort zu kurzfristigen Ausfällen.

TÜV-Streiks bringen Termine durcheinander

Am 22. und 23. Juli wird es ernst: Verdi hat die Beschäftigten von TÜV Nord und TÜV Hessen zu Warnstreiks aufgerufen. In diesen Regionen rechnet die Gewerkschaft mit flächendeckenden Einschränkungen. Wer an diesen Tagen einen Termin hat, muss davon ausgehen, dass dieser kurzfristig abgesagt wird. Vor allem Hauptuntersuchungen sind betroffen, die entweder ausfallen oder kurzfristig verschoben werden.

Auch im Süden Deutschlands kann es zu teils zu Problemen kommen. Beim TÜV Süd sind bis Anfang August regionale Arbeitskampfmaßnahmen geplant, die sowohl die Prüfstellen selbst als auch Werkstätten betreffen. Eine Garantie, dass vereinbarte Termine tatsächlich stattfinden, gibt es derzeit nicht. (Quelle: Auto Motor und Sport)

Wie stark einzelne Regionen von den Streiks betroffen sein werden, ist schwer vorherzusagen. Klar ist nur: Für viele Autobesitzer bedeutet das Stress und Unsicherheit. Wer auf den TÜV angewiesen ist, etwa um ein Auto zu verkaufen oder weil eine Frist abläuft, sollte sich frühzeitig bei seiner Prüfstelle erkundigen.

Verdi will 8 Prozent mehr Lohn

Hintergrund der Streiks ist ein Tarifkonflikt. Verdi fordert für die TÜV-Beschäftigten bis zu 8 Prozent mehr Gehalt – bisher ohne Erfolg. Eine schnelle Einigung ist nicht in Sicht.

Ob sich die Lage in den kommenden Tagen oder Wochen entspannt oder ob weitere Aktionen folgen, lässt sich derzeit nicht absehen. Autofahrer sollten ihren TÜV-Termin rechtzeitig bestätigen lassen oder sich eben auf lange Wartezeiten und mögliche Ausfälle einstellen.