Tesla-Chef schießt gegen Mercedes – und sich dabei selbst ins Knie

Mercedes soll einfach gute E-Autos bauen, dann gibt’s auch keine Probleme – sagt ausgerechnet Elon Musk.

Mercedes-Chef Ola Källenius fürchtet den Kollaps der deutschen Autoindustrie, sollte das faktische Verbrennerverbot für Neuwagen ab 2035 in der EU durchgezogen werden: „Wir müssen einen Realitätscheck machen. Sonst fahren wir mit Vollgas gegen die Wand“, so die unmissverständliche Warnung des CEOs (Quelle: n-tv).

Tesla-Chef an Mercedes: „Macht einfach gute E-Autos“

Ausgerechnet Tesla-Chef Elon Musk will das nicht gelten lassen und hat eine scharfe Anmerkung an Källenius parat. Auf seinem Nachrichtendienst X (ehemals Twitter) sagt Musk: „Macht einfach gute E-Autos!“ – Problem gelöst, wieder ein Geniestreich von Musk (Quelle: Electric-vehicles).

Der kann sich diese Ansichten über seine Konkurrenten allerdings kaum noch leisten. Auch wenn Mercedes mit seinen früheren Elektroautos tatsächlich ernste Probleme bekam, denn bei den Kunden wollte der Funke einfach nie so recht überspringen, geht es Tesla kaum besser.

In den USA, Deutschland, weiten Teilen Europas gehen die Verkäufe zurück. Spätesten seit Musk sich politisch im Trump-Lager engagiert und Teile der US-Administration wegrationalisiert hat, leidet die ehemals führende E-Auto-Marke massiv unter Kundenschwund.

Elon Musk nimmt sich selbst für voll – wer sonst?

Nun lässt sich das als Grund heranziehen, dass Musk eben doch weiß, was er da von sich gibt. Dass Tesla also unter Musk leidet, nicht, weil die E-Autos nicht mithalten könnten. Doch Experten zufolge ist Tesla nicht mehr der Innovationsbringer am E-Auto-Markt.

Deutsche und europäische Hersteller können längst mit den US-Modellen mithalten – und die echten technologischen Fortschritte würden ohnehin weitgehend in China gemacht. So äußerten sich zuletzt der bekannte Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer und Herbert Diess, ehemaliger VW-Konzernboss.

Der Tenor, der beiden gleich ist: Tesla ist nur noch eine E-Auto-Marke unter vielen, die kein starkes Alleinstellungsmerkmal mehr bietet. Dazu kommen die überalterte, wenig Auswahl bietende Modellpalette und ein Chef, der mehr Kunden abschreckt als er anzieht.

Musks Mercedes-Kritik mag einen Nerv treffen – zumindest in Bezug auf alte Modelle, während der neue elektrische Mercedes CLA bisher ziemlich gut wegkommt. Die Kritik kommt aber von einem, der es gerade jetzt besser wissen sollte.