Tesla fällt zurück: In Europa haben jetzt andere das Sagen

Der China-Angriff auf Europa nimmt weiter Fahrt auf.

Der europäische Automarkt zeigt vor allem bei E-Autos Erholungstendenzen. Während sich viele Hersteller über wachsende Zahlen freuen, muss Tesla mal wieder einen Dämpfer hinnehmen. Die Konkurrenz aus China holt hingegen rasant auf.

EU-Automarkt: Tesla bricht weiter ein

Laut Zahlen des Herstellerverbands ACEA wurden bis Ende Juli rund 6,5 Millionen Neuwagen in der EU zugelassen. Das entspricht einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr, doch der Juli selbst brachte ein Plus von 7,4 Prozent.

Besonders gefragt sind derzeit Hybridfahrzeuge. Mit einem Anteil von 34,7 Prozent stellen sie die meistgewählte Antriebsform, noch vor Benzinern. Batterieelektrische Fahrzeuge belegen mit 15,6 Prozent nur Platz drei.

Der Volkswagen-Konzern konnte seinen Absatz in Europa leicht steigern, vor allem dank Skoda und Cupra. Stellantis verlor dagegen fast 10 Prozent, Marken wie Citroën und Opel haben deutlich an Boden verloren.

Am härtesten trifft es jedoch Tesla: Mit weniger als 77.500 Neuzulassungen verzeichnet das Unternehmen ein Minus von 43,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der einstige Vorreiter im E-Auto-Markt verliert damit weiter an Einfluss.

E-Autos: China holt in Europa auf

Während Tesla einbricht, wächst die Konkurrenz aus China kräftig. So konnte die Marke BYD ihren Absatz um über 250 Prozent steigern und verkaufte bis Ende Juli über 58.000 Fahrzeuge in der EU. Noch sind chinesische Marken auf dem Gesamtmarkt kaum sichtbar, doch der Abstand schrumpft. Marken wie Honda oder Mitsubishi wurden bereits überholt, Mazda ist in Reichweite.

Zwar bleibt Deutschland der mit Abstand größte Markt in der EU, doch auch Spanien und die Niederlande verzeichnen starke Zuwächse. Auch dort sind inzwischen nicht mehr nur europäische Modelle gefragt (Quelle: heise online).