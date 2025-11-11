Tesla in der Krise: Elon Musk hat es sich mit deutschen Kunden verscherzt

Neue Zahlen offenbaren, wie schlimm es um Tesla in Deutschland steht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Für Tesla läuft es nicht gut in Deutschland. Der Marktanteil des Unternehmens schrumpft, während die Konkurrenz selbst die beliebtesten Modelle des E-Auto-Herstellers immer weiter verdrängt. Schuld an der Misere sind unter anderem die veraltete Modellpalette, aber auch Imageprobleme – nicht zuletzt dank Tesla-Chef Elon Musk.

Anzeige

Tesla befindet sich auf dem absteigenden Ast

Wer die Tage einen Blick auf die beliebtesten E-Auto-Marken in Deutschland wirft, wird vor allem von VW, Skoda und BMW begrüßt. Der einstige Primus Tesla muss sich indessen mit dem achten Platz begnügen. Das ist ein schwerer Schlag für den einstigen Marktführer, der sich auch am gefragtesten Model des Unternehmens widerspiegelt, dem Model Y.

2023 und 2024 war das Model Y noch das meistverkaufte E-Auto in Deutschland und weltweit. In diesem Jahr reicht es hierzulande nur noch für den 10. Platz. Stattdessen steht nun die ID-Reihe von VW an der Spitze und das in gleich dreifacher Ausführung. So belegen die Modelle VW ID.7, ID.3 und ID.4 die ersten drei Plätze im Ranking der meistverkauften E-Autos in Deutschland (Januar bis Oktober).

Damit schrumpft der Marktanteil von Tesla auf geradezu desaströse 0,3 Prozent im Oktober – bezogen auf die gesamten deutschen Neuzulassungen.

Anzeige

Die Probleme sind vielseitig – und viele selbstgemacht

Die sinkende Begeisterung für Tesla ist allerdings kein ausschließlich deutsches Phänomen. Auch in anderen Ländern muss Elon Musks Firma mit einer rückläufigen Nachfrage und sinkenden Verkaufszahlen kämpfen. Daran ist zum Teil auch der Chef selbst schuld. Musks Einmischung in den US-amerikanischen Wahlkampf, die Nähe zu Donald Trump und viele seiner Aussagen auf X (ehemals Twitter) haben dem Image von Tesla nachhaltig geschadet.

Dass seine politischen Machtspielchen auch vor anderen Ländern, darunter eben Deutschland, nicht haltmachen, dürfte zu Teslas Absturz hierzulande maßgeblich beitragen.

Parallel dazu verliert das Unternehmen immer mehr den Anschluss in Sachen Elektromobilität. Berichte von qualitativen Mängeln häufen sich, die Konkurrenz wächst rasant und gleichzeitig hat Tesla seit Jahren kein neues E-Auto in Europa veröffentlicht (Quelle: Watson). Technisch hat Tesla viele Alleinstellungsmerkmale eingebüßt, andere Hersteller können mithalten – oder den Ex-Platzhirsch sogar übertreffen.