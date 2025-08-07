Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Tesla unter Beschuss: Cybertruck taugt nur noch als Kanonenfutter

Simon Stich
Simon Stich,
2 min Lesezeit
Der Cybertruck erweist sich nicht nur als Ladenhüter.
Vom Ladenhüter zum Kanonenfutter: der Tesla Cybertruck. (© IMAGO / ZUMA Wire / Bearbeitung: GIGA)
Cybertrucks dienen als Zielscheibe der etwas anderen Art.

Der Tesla Cybertruck taugt offenbar kaum für die Straße, dafür aber als Zielscheibe. Die US-Luftwaffe plant tatsächlich, das Elektro-Monster von Elon Musk im Rahmen von Waffentests ins Visier zu nehmen.

Tesla Cybertruck: Zielscheibe für das US-Militär

Laut einer offiziellen Ausschreibung des Air Force Test Centers möchte das US-Militär mehrere Cybertrucks beschaffen – allerdings nicht für Patrouillen oder Transportaufgaben. Stattdessen sollen sie auf einem Militärgelände im US-Bundesstaat New Mexico als Zielobjekte für Raketen- und Bombentests dienen. Begründet wird der ungewöhnliche Plan damit, dass Feinde der US-Streifkräfte das besondere Fahrzeug in zukünftigen Konfliktszenarien einsetzen könnten.

Das Vorhaben des US-Militärs geht auf ein internes Dokument zurück, das die besonderen Eigenschaften des Fahrzeugs hervorhebt. Der Edelstahlkarosserie, das kantige Design und das 48-Volt-System machen ihn zu einem völlig anderen Ziel als herkömmliche Autos, heißt es. Für möglichst realistische Trainingsbedingungen seien deshalb genau solche Modelle nötig (Quelle: The Warzone).

Cybertrucks müssen nicht fahren können

Die Cybertrucks müssen dafür nicht einmal fahrbereit sein – Glück gehabt. Dem US-Militär reicht es anscheinend, wenn die Fahrzeuge nur äußerlich intakt sind. Sie sollen letztlich nur als Ziel herhalten, unter anderem für Präzisionswaffen wie Hellfire-Raketen oder Gleitbomben, die speziell für Spezialeinheiten entwickelt wurden.

Dass Tesla-Fahrzeuge als mögliche Ausrüstung von Feinden der USA gehandelt werden, mag etwas übertrieben wirken. Dennoch hatten Streitkräfte in Tschetschenien bereits öffentlich Cybertrucks mit schweren Waffen präsentiert, so der Bericht.

Tesla-Chef Elon Musk hatte den Cybertruck einst als nahezu unzerstörbares Fahrzeug angekündigt. Angesichts extrem schwacher Verkaufszahlen und teils harscher Kritik an Verarbeitung, Leistung und Sicherheit ist das Vorhaben des US-Militärs nur ein weiteres Kapitel in der turbulenten Geschichte des E-Autos.

