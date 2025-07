Tesla zieht die Reißleine: Deutsche Kunden können zusehen, wo sie bleiben

Tesla nimmt das Model S und X stillschweigend vom deutschen Markt.

Das war’s dann wohl: Eine Konfiguration der Oberklasse-E-Autos ist hierzulande nicht mehr möglich. Interessenten müssen sich mit Restbeständen oder Gebrauchtwagen begnügen.

Tesla: Aus für Model S und X in Deutschland

Wer jetzt ein neues Model S oder Model X bestellen will, schaut in Deutschland in die Röhre. Beide Modelle sind nicht mehr über den Tesla-Konfigurator verfügbar. Lediglich manche Vorführ- und Gebrauchtwagen sind nun offiziell noch zu bekommen (Quelle: Auto Motor und Sport).

Auch in anderen europäischen Märkten wie Großbritannien und Norwegen ist das Duo verschwunden. Tesla selbst schweigt zu den Beweggründen. Auf Nachfrage von Medien gibt es keine Stellungnahme, auch kein offizielles Statement zum Verkaufsstopp. Die Maßnahme erfolgt still und leise, was typisch für die Kommunikationspolitik des Elon-Musk-Konzerns ist.

Selbst das jüngste Facelift, das Tesla im Juni in den USA vorgestellt hat, wird hierzulande nicht angeboten. Optische Updates, neue Felgen, Farben und ein überarbeitetes Interieur mit Ambientebeleuchtung schaffen es nicht nach Europa.

Tesla-Nachfrage auf dem Tiefpunkt

Schon länger spielten das Model S und das Model X in Europa keine große Rolle mehr. Zwischen Januar und Juni zählte das Kraftfahrt-Bundesamt gerade einmal 117 Neuzulassungen dieser Modelle in Deutschland.

Zum Vergleich: Das Model Y knackte im gleichen Zeitraum die 6.000er-Marke. Die neue Tesla-Oberklasse ist offenbar schlicht zu teuer und zu sperrig, vor allem im Vergleich zur günstigeren, lokal produzierten Mittelklasse.

Zwar modernisiert Tesla bei beiden Modellen noch einzelne Bauteile wie das Fahrwerk oder die Geräuschdämmung, doch unter dem Blech bleibt alles beim Alten. Antrieb, Batterie und Assistenzsysteme stammen weiterhin aus dem Jahr 2021. Das ist bei der zuletzt explodierten E-Auto-Auswahl schlicht zu wenig.