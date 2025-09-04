Teuerste AirPods: Größter Designfehler beseitigt – Apple selbst hat’s nicht geschafft

Apple konnte es nicht – ein Zubehörhersteller zeigt jetzt, wie’s richtig geht.

Apple hat es über Jahre hinweg nicht geschafft, den wohl größten Konstruktionsfehler der AirPods Max zu beheben: das Fehlen einer kabellosen Ladefunktion. Jetzt springt Zubehörhersteller Mophie in die Bresche und liefert mit dem neuen Max Charging Stand endlich die elegante Lösung, auf die Besitzer der teuersten AirPods gewartet haben.

Apples AirPods Max erhält die Ladestation, auf die jeder wartet

Schickes und vor allem nützliches Teil. (© Mophie)

Die AirPods Max kosten nach wie vor ein kleines Vermögen, gelten aber in puncto Soundqualität und Verarbeitung als eine der besten Over-Ear-Optionen am Markt. Doch gerade im Alltag stört ein Detail enorm: Wer seine Kopfhörer laden möchte, muss jedes Mal das Kabel anstöpseln. Während iPhones, AirPods (Pro) oder sogar die Apple Watch längst bequem auf kabellose Ladeflächen gelegt werden, wirken die AirPods Max in dieser Hinsicht wie ein Relikt aus der Vergangenheit.

Wirkt wie aus einem Guss. (© Mophie)

Genau hier setzt Mophie an. Der Hersteller bringt mit dem Max Charging Stand (in Deutschland als AirPods Max-Ladestation bezeichnet) ein 2-in-1-Ladegerät auf den Markt.

Die AirPods Max stehen dabei aufrecht in einem edlen Aluminiumständer.

Ein magnetischer USB-C-Dongle sorgt dafür, dass die Kopfhörer automatisch richtig ausgerichtet sind.

Dank integrierter Magnete wird zudem der Energiesparmodus der AirPods Max aktiviert – das verkürzt die Ladezeit.

Damit verwandelt Mophie das mühselige Kabel-Einstecken in einen einfachen Handgriff: Kopfhörer ablegen, fertig.

Mehr als nur AirPods Max

Der Standfuß bietet noch eine zweite Funktion: Neben dem Ladeplatz für die AirPods Max befindet sich eine Qi-Ladefläche für AirPods oder AirPods Pro, die kabelloses Laden unterstützen. Damit ersetzt die Station gleich mehrere Ladegeräte und macht den Schreibtisch oder Nachttisch ordentlich aufgeräumter.

Auch die regulären AirPods (Pro) können geladen werden. (© Mophie)

Preis und Verfügbarkeit der Ladestation

Mophie setzt auf eine hochwertige Verarbeitung aus Aluminium in Schwarz und eine weiche Silikonhalterung, die die AirPods Max vor Kratzern schützt. Eine kleine LED zeigt zudem an, wenn der Ladevorgang läuft.

Das Zubehör hat allerdings seinen Preis: In den USA liegt der Max Charging Stand bei 150 US-Dollar, in Deutschland werden knapp 140 Euro fällig (bei Mophie ansehen).

Unterm Strich: Apple selbst hat es bisher nicht hinbekommen, doch Mophie liefert. Der Max Charging Stand schließt damit endlich die größte Lücke im Design der AirPods Max. Wer die Luxus-Kopfhörer nutzt und genug vom ständigen Kabelgefummel hat, findet hier eine Lösung, die nicht nur praktisch ist, sondern auch optisch perfekt zum Apple-Stil passt.