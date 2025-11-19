Teufel Black Friday Sale: Teufel Rockster Cross aktuell günstiger denn je

Bei Teufel bekommt ihr im Rahmen der Black-Friday-Deals den Bluetooth-Lautsprecher Rockster Cross derzeit zum bisher niedrigsten Preis.
Den hochwertigen Bluetooth-Lautsprecher Rockster Cross von Teufel bekommt ihr beim Hersteller statt für 349,99 Euro UVP im Rahmen der Black Weeks für 169,99 Euro inklusive Versand (Angebot bei Teufel ansehen). Nutzt dazu den Coupon VKF-ZMK im Warenkorb, um kostenlosen Versand zu bekommen. Bis vor kurzem kostete das Modell noch mindestens 260 Euro, somit bekommt ihr hier einen sehr guten Deal.
Was kann der Teufel Rockster Cross?
- Erstklassiger Klang mit guten Höhen und sattem Bass
- Extrem lange Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden
- Strahlwassergeschützt nach IPX5
- Verhältnismäßig groß und mit 2,4 KG recht schwer
Die Berliner Lautsprecher-Experten von Teufel stehen vor allem für einen ausgereiften und hochwertigen Klang. Dies gilt auch für den Rockster Cross, der im Vergleich zu günstigeren Modellen vor allem mit hoher Lautstärke und sattem Bass überzeugt. Zudem ist der Bluetooth-Lautsprecher strahlwassergeschützt nach IPX5 und bietet eine besonders lange Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden. Praktisch: Das Gerät kann auch als Powerbank genutzt werden und zum Beispiel Smartphones aufladen. Aber auch der mitgelieferte Tragegurt ist nicht zu unterschätzen: Damit lässt sich das Gerät freihändig auch längere Zeit bequem transportieren.
Lohnt sich der Teufel Bluetooth-Lautsprecher?
Mehr als 1.200 Amazon-Kunden sind zufrieden und vergeben beeindruckende 4,6 von 5 Sternen. Gelobt werden der gute Klang und die besonders hohe Lautstärke. Aber auch die lange Akkulaufzeit und die hochwertige Verarbeitung werden von vielen Käufern hervorgehoben. Der Kauf lohnt sich daher für alle, die einen besonders ausgereiften Bluetooth-Lautsprecher suchen.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.