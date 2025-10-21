Teufel haut raus: Rockster Cross aktuell stark reduziert

Der Bluetooth-Lautsprecher Rockster Cross von Teufel ist derzeit deutlich reduziert und bietet euch klaren Sound, kräftige Lautstärke sowie eine ausdauernde Akkuleistung, mit der ihr viele Stunden Musik hören könnt.

Den hochwertigen Bluetooth-Lautsprecher Rockster Cross von Teufel bekommt ihr beim Hersteller statt für 349,99 Euro UVP für 234,99 Euro inklusive Versand (Angebot bei Teufel ansehen). Nutzt dazu den Gutscheincode VKF-TWZ im Warenkorb, um kostenlosen Versand zu erhalten. Schnell sein lohnt sich, denn der Gutscheincode ist nur bis einschließlich zum 22. Oktober 2025 gültig. Regulär kostet das Modell mindestens 260 Euro, somit bekommt ihr hier einen sehr guten Deal.

Teufel Rockster Cross Statt 349,99 Euro: Outdoor-Bluetooth-Lautsprecher mit hoher Lautstärke und sattem Bass. Strahlwassergeschützt nach IPX5, Akkulaufzeit bis zu 16 Stunden.

Was kann der Teufel Rockster Cross?

Erstklassiger Klang mit guten Höhen und sattem Bass

Extrem lange Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden

Strahlwassergeschützt nach IPX5

Verhältnismäßig groß und mit 2,4 KG recht schwer

Die Berliner Lautsprecher-Experten von Teufel stehen vor allem für einen ausgereiften und hochwertigen Klang. Dies gilt auch für den Rockster Cross, der im Vergleich zu günstigeren Modellen vor allem mit hoher Lautstärke und sattem Bass überzeugt. Zudem ist der Bluetooth-Lautsprecher strahlwassergeschützt nach IPX5 und bietet eine besonders lange Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden. Praktisch: Das Gerät kann auch als Powerbank genutzt werden und zum Beispiel Smartphones aufladen. Aber auch der mitgelieferte Tragegurt ist nicht zu unterschätzen: Damit lässt sich das Gerät freihändig auch längere Zeit bequem transportieren.

Lohnt sich der Teufel Bluetooth-Lautsprecher?

Im Test der Stiftung Warentest (Ausgabe 08/2020) konnte sich der Rockster Cross gegen 33 Konkurrenzmodelle durchsetzen und erreichte den Testsieg. Auch mehr als 1.200 Amazon-Kunden sind zufrieden und vergeben beeindruckende 4,6 von 5 Sternen. Gelobt werden der gute Klang und die besonders hohe Lautstärke. Aber auch die lange Akkulaufzeit und die hochwertige Verarbeitung werden von vielen Käufern hervorgehoben. Der Kauf lohnt sich daher für alle, die einen besonders ausgereiften Bluetooth-Lautsprecher suchen.

