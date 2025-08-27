Teufel haut raus: TV-Soundbar mit starkem Klang jetzt gnadenlos günstig

Gerade könnt ihr euch bei Teufel eine TV-Soundbar holen, die mit klarem Klang, kräftigem Bass durch den Subwoofer und einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis punktet. Auch die Fachleute der Stiftung Warentest haben dieses Modell positiv bewertet.
Die meisten Fernseher bieten aufgrund ihres schlanken Designs keinen besonders guten Klang. Wenn ihr die richtige Atmosphäre bei Filmen genießen oder einfach besser verstehen wollt, was gesagt wird, solltet ihr euch unbedingt eine Soundbar als externe Verstärkung zulegen.
Zurzeit könnt ihr die hochwertige 2.1-Soundbar Cinebar 11 von Teufel direkt beim Hersteller statt 449,99 Euro zum reduzierten Preis von 299,99 Euro ergattern (Angebot bei Teufel ansehen). Gebt dafür im Warenkorb den Gutscheincode VKF-4U3 ein, um euch die Versandkosten zu sparen. Aber Achtung: der Gutscheincode ist nur bis einschließlich 28.08.2025 gültig.
Lohnt sich die Soundbar von Teufel?
- Erstklassiger Klang mit starkem Subwoofer
- Fernbedienung & Bluetooth
- Kein Raumklang
- Kein WLAN
Was taugt die Teufel Cinebar 11 Soundbar mit Subwoofer?
Die Soundbar hat ausreichend Leistung, um den Klang eures Fernsehers deutlich zu verbessern. Das bestätigt auch die Stiftung Warentest: In der Ausgabe 08/2021 erreichte die Cinebar 11 mit der Note 2,4 („gut“) den Testsieg. Auch die Amazon-Kunden sind zufrieden und vergeben durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen bei über 300 Bewertungen.
Der mitgelieferte Subwoofer ist (abgesehen vom Stromkabel) kabellos und kann sowohl aufgestellt als auch aufgrund der geringen Höhe von nur 12 cm liegend, zum Beispiel unter dem Sofa, betrieben werden. Besonders praktisch: Der Subwoofer schaltet sich mit der Soundbar automatisch an und aus.
Was ihr in dieser Preisklasse allerdings nicht erwarten solltet, sind technische Wunder. Es wird zwar auch mit Dolby Digital virtueller Surround-Klang unterstützt, der mangels rückseitiger Lautsprecher aber natürlich nicht wie bei einem 5.1- oder 7.1-System rüberkommen kann. Außerdem fehlen WLAN-Vernetzungsmöglichkeiten (z. B. AirPlay), denn die kabellose Übertragung findet über Bluetooth statt.
Die Cinebar 11 ist eine Mittelklasse-Lösung, mit Fokus auf Stereo-Klang. Ein besonderes Feature in dieser Preisklasse ist allerdings noch die mitgelieferte Fernbedienung. Die Soundbar lohnt sich daher für alle, die den Klang ihres Fernsehers ohne großen Aufwand verbessern wollen. Einem tollen Streaming- und TV-Erlebenis steht damit dann kaum noch etwas im Wege.
Die technischen Daten im Überblick
- Übertragungsarten: kabellos, kabelgebunden
- Funkübertragung: Bluetooth 5.0
- analoger Eingang: AUX 3,5 mm Klinke (Line In)
- digitale Eingänge: optisch (Toslink), HDMI
- digitaler Ausgang: HDMI
- Surround-Formate: Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II
- Komforteigenschaften: HDMI-CEC, Abschaltautomatik, HDMI-ARC (Audio Return Channel), Einschaltautomatik
- Ausgangsleistung Soundbar (RMS): 150 Watt
- Abmessungen Soundbar (BxHxT): 948 × 60 × 83 mm
- Musikbelastbarkeit Subwoofer: 60 Watt
- Abmessungen Subwoofer (BxHxT): 120 × 420 × 420 mm
