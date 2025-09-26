Teufel haut raus: TV-Soundbar mit starkem Klang jetzt unschlagbar günstig

Aktuell findet ihr bei Teufel eine TV-Soundbar im Angebot, die für klaren Klang, kraftvollen Bass dank Subwoofer und ein stimmiges Preis-Leistungs-Verhältnis steht. Auch die Experten der Stiftung Warentest haben dieses Modell gut bewertet.

Die meisten Fernseher bieten aufgrund ihres schlanken Designs keinen besonders guten Klang. Wenn ihr die richtige Atmosphäre bei Filmen genießen oder einfach besser verstehen wollt, was gesagt wird, solltet ihr euch unbedingt eine Soundbar als externe Verstärkung zulegen.

Zurzeit könnt ihr die hochwertige 2.1-Soundbar Cinebar 11 von Teufel direkt beim Hersteller statt 449,99 Euro zum reduzierten Preis von 299,99 Euro ergattern (Angebot bei Teufel ansehen). Gebt dafür im Warenkorb den Gutscheincode VKF-Q9N ein, um euch die Versandkosten zu sparen. Aber Achtung: der Gutscheincode ist nur für kurze Zeit gültig.

Teufel Cinebar 11 Statt 449,99 Euro: 2.1-Soundbar-Set mit Bluetooth, HDMI, 8 Langhub-Tönern und einem kabellos angesteuerten T6-Subwoofer.

Lohnt sich die Soundbar von Teufel?

Erstklassiger Klang mit starkem Subwoofer

Fernbedienung & Bluetooth

Kein Raumklang

Kein WLAN

Was taugt die Teufel Cinebar 11 Soundbar mit Subwoofer?

Die Soundbar hat ausreichend Leistung, um den Klang eures Fernsehers deutlich zu verbessern. Das bestätigt auch die Stiftung Warentest: In der Ausgabe 08/2021 erreichte die Cinebar 11 mit der Note 2,4 („gut“) den Testsieg. Auch die Amazon-Kunden sind zufrieden und vergeben durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen bei über 300 Bewertungen.

Der mitgelieferte Subwoofer ist (abgesehen vom Stromkabel) kabellos und kann sowohl aufgestellt als auch aufgrund der geringen Höhe von nur 12 cm liegend, zum Beispiel unter dem Sofa, betrieben werden. Besonders praktisch: Der Subwoofer schaltet sich mit der Soundbar automatisch an und aus.

Was ihr in dieser Preisklasse allerdings nicht erwarten solltet, sind technische Wunder. Es wird zwar auch mit Dolby Digital virtueller Surround-Klang unterstützt, der mangels rückseitiger Lautsprecher aber natürlich nicht wie bei einem 5.1- oder 7.1-System rüberkommen kann. Außerdem fehlen WLAN-Vernetzungsmöglichkeiten (z. B. AirPlay), denn die kabellose Übertragung findet über Bluetooth statt.

Die Cinebar 11 ist eine Mittelklasse-Lösung, mit Fokus auf Stereo-Klang. Ein besonderes Feature in dieser Preisklasse ist allerdings noch die mitgelieferte Fernbedienung. Die Soundbar lohnt sich daher für alle, die den Klang ihres Fernsehers ohne großen Aufwand verbessern wollen. Einem tollen Streaming- und TV-Erlebenis steht damit dann kaum noch etwas im Wege.

Teufel Cinebar 11 jetzt ab 299,99 € bei Teufel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.06.2025 17:42 Uhr

Die technischen Daten im Überblick

Übertragungsarten: kabellos, kabelgebunden

Funkübertragung: Bluetooth 5.0

analoger Eingang: AUX 3,5 mm Klinke (Line In)

digitale Eingänge: optisch (Toslink), HDMI

digitaler Ausgang: HDMI

Surround-Formate: Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II

Komforteigenschaften: HDMI-CEC, Abschaltautomatik, HDMI-ARC (Audio Return Channel), Einschaltautomatik

Ausgangsleistung Soundbar (RMS): 150 Watt

Abmessungen Soundbar (BxHxT): 948 × 60 × 83 mm

Musikbelastbarkeit Subwoofer: 60 Watt

Abmessungen Subwoofer (BxHxT): 120 × 420 × 420 mm

