Teufel verkauft Digitalradio mit 360-Grad-Sound zum Witzpreis

Wenn ihr ein Digitalradio mit hochwertigem Klang sucht, findet ihr bei Teufel gerade eine passende Option. Dort gibt es ein Premium-Modell zu einem besonders niedrigen Preis, das moderne Funktionen mit besonderem 360-Grad‑Sound verbindet.

Das Teufel Radio 3SIXTY kombiniert klassischen Radioempfang mit modernen Streaming-Diensten und punktet durch seinen 360-Grad-Klang. Für 229,99 Euro inklusive Versand statt der ursprünglich aufgerufenen 244,99 Euro bekommt ihr bei Teufel derzeit ein Digitalradio, das DAB+, Internetradio, Bluetooth und sogar eine Powerbank-Funktion bietet (Angebot bei Teufel ansehen). Nutzt für kostenlosen Versand den Gutscheincode VKF-ZMK im Warenkorb. Das Angebot gilt jedoch nur für kurze Zeit im Rahmen des Black Friday Sales.

Selbst Amazon kann bei dem Preis nicht mithalten:

Teufel Radio 3SIXTY Statt 349,99 Euro UVP: Digitalradio mit 1000+ Radiosender über DAB+, Internet oder FM-Empfang und Musik über Amazon Music, Spotify, USB-Playback sowie direkt vom Smartphone. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 09:48 Uhr

Lohnt sich das Teufel Radio 3SIXTY bei Amazon?

360-Grad-Sound durch Dynamore-Technologie für optimalen Klang in jeder Raumposition

Umfassende Konnektivität mit über 1000 Radiosendern via DAB+, Internet und UKW sowie Streaming-Dienste

Viele Funktionen benötigen eine stabile Internetverbindung für optimale Nutzung

Das Radio 3SIXTY richtet sich an Nutzer, die Wert auf erstklassige Audioqualität legen. Die Dynamore-Technologie sorgt dafür, dass ihr überall im Raum den gleichen hochwertigen Klang erlebt – egal ob ihr in der Küche kocht oder im Wohnzimmer entspannt. Besonders praktisch ist die Weckfunktion mit zwei programmierbaren Weckzeiten, die euch sanft mit eurer Lieblingsmusik aus dem Schlaf holt.

Die Bedienung erfolgt wahlweise über die mitgelieferte Fernbedienung, die Teufel Remote App oder direkt am Gerät. Mit 150 Speicherplätzen habt ihr ausreichend Platz für eure Lieblingssender und Streaming-Dienste. Der integrierte Downfire-Subwoofer verstärkt die Bässe, während die Powerbank-Funktion praktisch für den mobilen Einsatz ist.

Da das Gerät direkt von Teufel verkauft wird, profitiert ihr vom offiziellen Support und der gewohnten Herstellergarantie. Die Ersparnis macht das ohnehin schon attraktive Digitalradio noch interessanter für alle, die Wert auf Premium-Sound legen.

Angebot bei Teufel ansehen

Nutzer sind vom Klang überzeugt

Mit 4,6 von 5 Sternen bei über 300 Bewertungen schneidet das Radio 3SIXTY bei Amazon-Kunden sehr gut ab. Besonders gelobt werden die Klangqualität und die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten. Viele Rezensenten heben die intuitive Bedienung und das hochwertige Display hervor, das auch bei hellem Licht gut ablesbar bleibt.

