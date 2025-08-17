Teurer Umzugsfehler: Warum ihr Waschmaschinen nicht liegend transportieren solltet

Das robuste Gehäuse der Waschmaschine verbirgt eine sensible Technik. Beim Transport solltet ihr darauf Rücksicht nehmen. Warum immer wieder davor gewarnt wird, Waschmaschinen im Liegen zu transportieren.

Warum sollten Waschmaschinen nicht im Liegen transportiert werden?

Vielleicht standet ihr schon vor der Situation: Die Waschmaschine muss irgendwie in den PKW passen. Also wird sie liegend in den Kofferraum gezwängt. Waschmaschinenhersteller sehen Rot, denn genau das solltet ihr nicht tun. Dafür gibt es zwei gute Gründe.

Wenn die Waschmaschine zum Liegen kommt, kann die Trommel verrutschen und die Elektronik beschädigen. Die Gefahr von Defekten ist besonders groß, wenn die Maschine nicht gesichert ist.

Hattet ihr die Waschmaschine erst in Gebrauch, kann sich noch Restwasser darin befinden. In der Horizontalen kann das Wasser aus dem Boden der Maschine in die Elektronik gelangen und das Gerät beschädigen.

Kein Transport ohne Sicherung: Warum das so wichtig ist

Vor dem Transport wird die Waschmaschine vom Stromnetz getrennt. Der nächste Gedanke sollte der Transportsicherung gelten. Diese gehört zum Lieferumfang jeder Maschine. Ihr habt sie nicht mehr? Besorgt euch unbedingt eine neue. Eine beschädigte Waschmaschine nach dem Transport kommt euch viel teurer.

Eine Waschmaschinentrommel sitzt nicht fest im Gerät. Beim Transport im Fahrzeug kann die lose verbaute Trommel gegen die elektronischen Bauteile schlagen und diese beschädigen. Transportsicherungen sehen unterschiedlich aus. Einige Hersteller verwenden Stifte oder Bolzen, wieder andere Klammern. Auch die Anbringung variiert. Schaut hier immer in der Bedienungsanleitung des Gerätes nach oder befragt euch direkt beim Hersteller.

Was ihr machen könnt, wenn es nicht anders geht

Dann geht es darum, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Dreht die Waschmaschine keinesfalls auf den Rücken, sondern befördert sie auf der Seite. Bei Frontladern ist die der Waschmaschinenschublade nahe Seite am besten. Toplader werden auf die Lagerseite der passiven Seite gedreht.

Lasst vor dem Transport möglichst das komplette restliche Wasser ab, um die Elektronik zu schützen. Im Fahrzeug selbst darf die Maschine nicht verrutschen oder kippen. Legt das Gerät auf eine rutschfeste Matte und sichert die Waschmaschine mit Spanngurten.