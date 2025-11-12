Thermomix TM7 vs. TM6: Welche Küchenmaschine überzeugt im direkten Vergleich?

Thermomix TM7 und TM6 im direkten Vergleich: Unterschiede gibt es nicht nur beim Design, sondern auch bei Display, Lautstärke und Funktionsumfang.

Die Unterschiede der Thermomix-Modelle im Überblick

Der neue Thermomix TM7 tritt gegen seinen bewährten Vorgänger TM6 an. Nach sechs Jahren Entwicklungszeit bringt die neue Generation zahlreiche Verbesserungen mit sich.

Doch lohnt sich der Umstieg wirklich? Unsere Vergleichstabelle zeigt die wichtigsten Unterschiede zwischen beiden Modellen und hilft bei der Kaufentscheidung:

Feature Thermomix TM7 Thermomix TM6 Display 10 Zoll Multi-Touch 6,8 Zoll Touch Gewicht 6,5 kg 7,95 kg Abmessungen 25 x 40,5 x 12,2 cm 34,1 x 32,6 x 32,6 cm Lautstärke 30 dB(A) (Stufe 1) 63 dB(A) (Stufe 1) Modi/Funktionen über 30 über 20 Varoma-Volumen 6,8 Liter 4,7 Liter

Welche besondere Neuerungen gibt es beim Thermomix TM7?

Das herausragendste Merkmal des TM7 ist das riesige 10-Zoll-Display, das mit Tablet-Ausmaßen eine völlig neue Bedienungserfahrung bietet. Der innovative digitale Zwilling visualisiert jeden Kochschritt in Echtzeit und zeigt präzise an, wann Zutaten hinzugefügt oder Einstellungen geändert werden müssen.

Ein echter Durchbruch ist die drastische Geräuschreduzierung: Mit nur 30 Dezibel in Stufe 1 arbeitet der TM7 so leise wie raschelnde Blätter – mehr als eine Halbierung der Lautstärke gegenüber dem TM6. Diese Entwicklung macht nächtliches Kochen oder Arbeiten in offenen Wohnküchen deutlich angenehmer.

Die Vorteile des neuen Thermomix

Das elegante schwarze Design wirkt moderner und nimmt durch die flachere Bauweise weniger Platz ein. Trotz größerer Abmessungen ist das Grundgerät um 1,45 Kilogramm leichter als der Vorgänger.

Praktische Details wie der integrierte Gleitfuß ermöglichen müheloses Verschieben auf der Arbeitsfläche. Auch ein Gleitbrett ist verfügbar. Der überarbeitete Spatel mit ergonomischem Griff erleichtert das Lösen von Teig erheblich.

Der deutlich größere Varoma mit 6,8 Litern Fassungsvermögen (statt 4,7 Liter) bietet laut Vorwerk durch seine rechteckige Form mehr Platz für Dampfgargerichte.

Ihr wollt den neuesten Thermomix von Vorwerk im Bewegtbild sehen? Kein Problem. Wir stellen ihn im Video vor:

Vorteile des Thermomix TM6

Der TM6 trumpft mit seiner jahrelang bewährten Zuverlässigkeit auf. Nach sechs Jahren am Markt haben Millionen Nutzer das System perfektioniert und unzählige Rezepte entwickelt. Die kompakte Kubik-Form integriert sich harmonisch in kleinere Küchen.

Ein wichtiger Vorteil ist die umfassende Zubehör-Kompatibilität: Viele Zusatzteile wie der Gemüse-Styler oder der Thermomix Friend funktionieren nur mit dem TM6. Wer bereits in das TM6-Zubehör investiert hat, kann sein vorhandenes Zubehör weiter nutzen. Das weiße Hochglanz-Design fügt sich harmonisch in klassische Kücheneinrichtungen ein.

Für Nutzer, die keine zusätzlichen digitalen Features benötigen, bietet der TM6 alle wesentlichen Kochfunktionen in bewährter Qualität. Die einfachere Bedienung ohne übermäßig viele Optionen kann für manche Anwender von Vorteil sein.

Thermomix TM7 versus TM6: Für wen lohnt sich welches Modell?

Der Thermomix TM7 richtet sich an technikaffine Köche, die Wert auf modernste Ausstattung legen. Das große Display und die intuitive Bedienung machen ihn besonders für Familien interessant, die häufig gemeinsam kochen. Die geringe Lautstärke ist ein echter Pluspunkt in offenen Wohnküchen.

Wer regelmäßig größere Mengen dampfgart oder das offene Kochen ausprobieren möchte, profitiert von den erweiterten Funktionen. Die geplanten KI-Features machen den TM7 zukunftssicher für alle, die auf dem neuesten Stand der Technik bleiben wollen.

Der Thermomix TM6 ist die richtige Wahl für Nutzer, die bereits umfangreiches Zubehör besitzen oder auf bewährte Technik setzen. Wer eine kompakte Küchenmaschine für kleinere Räume sucht, findet im TM6 das passende Modell.

Preisbewusste Käufer, die auf dem Gebrauchtmarkt zugreifen möchten, erhalten mit dem TM6 ein ausgereiftes Gerät mit allen wichtigen Funktionen. Für Gelegenheitsköche, die keine High-End-Features benötigen, reicht die bewährte Technik des TM6 vollkommen aus.

Der Thermomix TM7 ist seit April 2025 für 1.549 Euro erhältlich, während der TM6 nur noch gebraucht erhältlich ist.

