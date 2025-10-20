Tiger-Bilder zum Ausmalen: So bekommt ihr spannende Malvorlagen für Kids

Kinder lieben Tiere und Großkatzen wie Tiger faszinieren schon die Kleinsten. Wenn ihr eurem Kind kostenlose Malvorlagen zum Ausmalen bieten wollt, verraten wir euch, wie ihr sie bekommt.

So generiert ihr mit ChatGPT Ausmalbilder mit Tigermotiv für die Kids

Jeder von euch kann die Basisversion von ChatGPT kostenlos nutzen und damit bis zu drei Bilder am Tag generieren. Am besten überlegt ihr euch vorher einen guten Prompt, damit ihr kein Bild verschwendet. Als Pro-User könnt ihr es lockerer angehen lassen, ihr habt 50 kostenlose Bilderstellungen in drei Stunden zur Verfügung.

Das muss ein guter Prompt beinhalten

Angaben zur Altersgruppe des Kindes

Gewünschte Motive auf dem Bild

Hoch- oder Querformat

Sonderwünsche bei der Umrahmung oder bereits vorcolorierte Flächen

Gewünschte Ausmalzeit

ChatGPT generiert euch auch dann Bilder, wenn ihr keine genauen Angaben macht. Hier müsst ihr euch dann überraschen lassen, was für die KI zum Thema passt. Auf eine Altersangabe solltet ihr aber nicht verzichten, sonst ist das Ergebnis für eure Kids zu komplex oder zu einfach.

Ich habe ChatGPT um ein Ausmalbild mit Tigermotiv für ein Kind im Kindergartenalter gebeten. Das war das Ergebnis:

Ausmalbild von KI ohne weitere Angaben (© KI-generiert mit ChatGPT)

So generiert ihr einfache und kindgerechte Ausmalbilder mit Promptbeispiel

ChatGPT nutzt das erlernte Wissen, um selbstständig Bilder zu generieren. Wenn ihr die Altersvorgabe vergesst, kann das Ergebnis unpassend sein. Ihr könnt eine Altersspanne eingeben oder auch exakt das Alter eures Kindes.

Nachfolgend verwende ich einen Prompt für ein siebenjähriges Kind und zeige euch, was ChatGPT daraus gezaubert hat.

Prompt: „Erstelle mir ein Tigerbild zum Ausmalen für ein siebenjähriges Kind. Es soll ein Tiger zu sehen sein, der gerade etwas frisst. Die Sonne scheint und im Hintergrund ist ein See zu sehen. Die Ausmalzeit sollte höchstens 60 Minuten betragen.“

Resultat:

ChatGPT erstellt Bild zum Ausmalen für Kinder (© KI-generiert mit ChatGPT)

Sind eure Kids älter und geduldiger beim Malen, verändert ihr die Altersangabe. Im nächsten Prompt wollte ich von ChatGPT ein Bild mit spezifischer Vorgabe für ein 13-jähriges Kind mit mehr Geduld.

„Erstelle mir ein Tigerbild zum Ausmalen für ein 13-jähriges Kind mit viel Geduld. Es sollen zwei spielende Tiger zu sehen sein, im Hintergrund sind Pflanzen zu sehen, ein paar Vögel fliegen am Himmel. Die Ausmalzeit darf 60 bis 90 Minuten betragen.“

Resultat:

ChatGPT generiert ein Ausmalbild mit Tigern (© KI-generiert mit ChatGPT)

Suchspiel: Seht ihr den Fehler von ChatGPT in diesem Bild? Die fünfte Pfote des linken Tigers gehört hier nicht hin. Trotz mehrfacher Aufforderung, dieses Element zu entfernen, spuckte ChatGPT immer wieder dasselbe Bild aus. Hier seht ihr dann auch direkt die Grenzen der KI. Wenn ihr keine Lust auf solche Fehler habt, findet ihr online korrekte Vorlagen zum Ausmalen, dazu gleich mehr.

Wenn ihr bei ChatGPT schon euer Limit erreicht habt oder einen Pro-Account bei einer KI wie Perplexity habt, nutzt diese Alternativen. Ein KI-System mit Bildgenerator bei korrektem Prompt Ausmalbilder für euch oder eure Kids erstellen.

Fertige Tigerbilder zum Ausmalen im Internet finden

Ihr wollt nicht so lange warten, habt euer KI-Limit erreicht oder euer Kind möchte sich das Bild selbst aussuchen? Bei Pinterest findet ihr zahlreiche Ausmalvorlagen für verschiedene Altersgruppen. Ladet euch einfach euer Wunschmotiv herunter und druckt es für euer Kind aus.

Ausmalbilder mit Tiger bei Pinterest

Weitere Websites mit Ausmalbildern für Kinder

Auf der Website mal-o-mat.de findet ihr Tigerbilder in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Ihr könnt hier zwar selbst keine Angaben zum Wunschbild machen, oft findet sich aber auf die Schnelle ein süßes Motiv, das eure Kids begeistert.

Eine schöne Alternative ist supercoloring.com, denn auch hier gibt es Tigerbilder in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und Ausführungen. Besonders schön: Es gibt abstrakte Motive, die auch für Erwachsene geeignet sind.