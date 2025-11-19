TikTok bekommt eine neue Funktion, mit der niemand gerechnet hat

Achtsamkeit neben Tanzvideos.

TikTok richtet sich auf das Thema Wohlbefinden aus. Mit Atemübungen und Klanggeneratoren möchte die Plattform einen neuen Weg einschlagen. Eine eigene Wohlfühl-Sektion soll die App-Nutzung gezielter und bewusster machen.

TikTok: Neue Tools für mehr Achtsamkeit

Im neuen Bereich „Zeit und Wohlbefinden“ integriert TikTok gleich mehrere Werkzeuge, die auf Entspannung und Selbstreflexion abzielen. Neben einem Achtsamkeitsjournal mit 120 digitalen Karten finden sich dort auch Atemübungen sowie ein Klanggenerator für beruhigende Geräusche. Wer regelmäßig seine Stimmung festhält oder sich entspannende Klänge anhört, soll bewusster mit der App umgehen.

Begleitend dazu zeigen ausgewählte Creator, wie sich Bildschirmzeiten reduzieren oder Feeds anpassen lassen. Auch der „begleitete Modus“, der Eltern mehr Kontrolle über die App-Nutzung ihrer Kinder gibt, wird hervorgehoben. Zielgruppe der neuen Funktionen sind vor allem Teenager.

Laut TikTok sollen die neuen Funktionen die Community „dabei unterstützen, Technologie zielgerichteter und selbstbewusster zu nutzen“. Angesichts zunehmender Forderungen nach Altersgrenzen für soziale Netzwerke will man offenbar mitgestalten, bevor politische Vorgaben den Ton angeben.

TikTok will KI-Videos besser kennzeichnen

Auch bei der Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten will TikTok nachlegen. Videos, die mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt wurden, sollen künftig automatisch gekennzeichnet sein. Zusätzlich stellt die Plattform Werkzeuge bereit, mit denen Creator ihre Inhalte auch direkt freiwillig als künstlich erstellt markieren können.

Ebenso soll sich der Video-Feed besser personalisieren lassen. Nutzer können etwa auswählen, ob sie mehr oder weniger KI-generierte Inhalte sehen wollen. Ganz ausschalten lässt sich diese Art von Video aber weiterhin nicht (Quelle: heise online).