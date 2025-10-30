TikTok Business-Account: So könnt ihr virale Sounds trotzdem nutzen (und wieso ihr das besser lassen solltet)

Alle, die einen TikTok Business-Account führen, kennen das Problem: Ein Sound auf TikTok geht viral, zahlreiche Creator stauben damit ordentlich Views und neue Follower ab – und man selbst geht leer aus, weil man nicht-kommerzielle Sounds gar nicht nutzen darf. Tatsächlich gibt es einen Weg, um dieses Problem zu umgehen. Wieso ihr davon aber besser die Finger lasst, erfahrt ihr hier.

Warum Business-Accounts auf TikTok keine viralen Sounds nutzen dürfen

Business-Accounts auf TikTok haben keinen Zugriff auf virale Musik. Ihnen steht nur die Commercial Music Library zur Verfügung – eine Sammlung lizenzfreier oder von TikTok freigegebener Songs, die kommerziell genutzt werden dürfen. Aber wieso eigentlich? Im TikTok Business-Hilfe-Center heißt es dazu: „Die Lizenzen, die wir für Musik abseits der kommerziellen Musikbibliothek besitzen, decken die kommerzielle Nutzung von Musik in Inhalten nicht ab.“

Der Grund: Alles, was auf einem Business-Account gepostet wird, gilt automatisch als kommerzieller Inhalt – selbst wenn darin kein Produkt direkt beworben wird. Schon das Auftreten im Namen einer Marke oder eines Unternehmens reicht aus, damit TikTok diese Inhalte rechtlich als Werbung einstuft. Und das bedeutet, dass Musik, die Privatnutzer frei verwenden können, also virale Sounds, Songs von Künstlern oder lustige Meme-Sounds, für Business-Accounts nicht lizenziert ist. Dadurch schützt sich TikTok (und letztlich auch euch) vor Urheberrechtsverletzungen und Lizenzforderungen.

Gibt es eine Möglichkeit, diese Regelung zu umgehen?

Ja, technisch gibt es Wege, wie Business-Accounts virale Sounds nutzen können. Viele Business-Accounts suchen zum Beispiel Remixe oder „sped up“ bzw. „slowed down“-Versionen eines viralen Sounds, die von privaten Nutzern hochgeladen wurden. Diese enthalten meist keinen Warnhinweis und lassen sich deshalb oft trotzdem nutzen.

Von dieser Möglichkeit solltet ihr aber besser die Finger lassen. Sobald ihr einen viralen Sound für Werbung oder Markeninhalte nutzt, begeht ihr im Zweifel eine Urheberrechtsverletzung, selbst wenn TikTok keinen Warnhinweis zeigt. In der Vergangenheit wurden bereits Unternehmen und Creator abgemahnt oder verklagt, weil sie Sounds ohne Lizenz verwendet haben. Zudem kann TikTok selbst eure Videos stummschalten, löschen oder den Account einschränken.

Die klare Empfehlung: Nutzt nur Musik aus der Commercial Music Library oder eigene, lizenzfreie Sounds. So bleibt ihr rechtlich auf der sicheren Seite und vermeidet, dass euer viraler Moment zum teuren Problem wird.