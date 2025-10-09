TikTok-Trend erklärt: Warum jetzt alle von ihrem „Villain Arc“ sprechen

In sozialen Netzwerken wie TikTok oder Instagram stößt man auch in deutschsprachigen Beiträgen manchmal auf den Begriff „Villain Arc“. Was bedeutet das auf Deutsch und wann wird der Ausdruck verwendet?

Villain Arc: Bedeutung des Meme-Begriffs auf Deutsch

Der Begriff „Villain Arc“ setzt sich aus den englischen Wörtern für „Schurke“ (Villain) und „Bogen“ (Arc) zusammen. In der englischen Umgangssprache beschreibt „Arc“ daneben einen Teil einer längeren Geschichte. Darauf bezieht sich auch der Meme-Ausdruck „Villain Arc“. Es bedeutet so viel wie „Schurkenphase“ oder „Bösewicht-Phase“.

In der Jugendsprache beschreibt der Begriff „Villain Arc“ also eine Lebensphase oder Einstellung, in der sich jemand bewusst egoistischer, härter oder kühler verhält, weil er oder sie zuvor verletzt, ausgenutzt oder enttäuscht worden ist. Der Ausdruck stammt ursprünglich aus Filmen, Serien, Comics und Anime, wo der „Villain Arc“ den Moment bezeichnet, in dem eine bisher gute Figur zum Bösewicht wird. Das passiert meist aus Schmerz oder Enttäuschung heraus.

Bedeutung im Jugendkontext

In der Alltagssprache, vor allem online auf TikTok, Instagram oder X (Twitter), wird „Villain Arc“ ironisch oder halbernst verwendet:

Wenn jemand sagt „Ich bin jetzt in meinem Villain Arc“,

bedeutet das sinngemäß „Ich mache jetzt mein Ding. Mir ist egal, was andere denken. Ich höre auf, nett zu jedem zu sein.“

Der Begriff ist also kein Hinweis auf echte Bosheit, sondern eine Art Selbstschutz oder Selbstermächtigung. Jugendliche drücken damit aus, dass sie Grenzen setzen, sich weniger gefallen lassen oder ihr Leben ohne Rücksicht auf andere in die Hand nehmen.

Wo kommt der Ausdruck her?

Der Ausdruck stammt aus der Erzählstruktur von Filmen, Comics und besonders Anime wie Star Wars, Batman, My Hero Academia. In solchen Geschichten durchläuft eine Figur oft einen „Character Arc“, also eine Entwicklung. Der „Villain Arc“ ist der Teil, in dem eine ehemals gute Figur durch Verrat, Verlust oder Schmerz zur dunklen Seite wechselt. In der Popkultur wurde das Wort später in Memes und Social Media aufgenommen, um auf humorvolle Weise echte menschliche Veränderungen zu beschreiben.

Beispiele für die Verwendung