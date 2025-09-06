Toaster ausschütteln? Das solltet ihr nie machen

Jedes Toastbrot hinterlässt seine Krümelspuren im Toaster, ein kurzes Ausschütteln scheint logisch. Wir sagen euch, warum das Tabu ist.

Toaster ausschütteln – hier droht ein Kurzschluss

Was haben ein Kurzschluss und Krümel im Toaster gemeinsam? Auf den ersten Blick nichts, auf den zweiten Blick eine ganze Menge. Schüttelt ihr euren Toaster kopfüber aus, fällt meist nur ein Teil der Krümel raus. Es besteht die Gefahr, dass einige Krümel in den Heizdrähten hängenbleiben und dort bei der nächsten Benutzung Feuer fangen. Das kann im schlimmsten Fall zu einem Küchenbrand oder zu einem Kurzschluss führen.

Die Heizdrähte eures Toasters sind die sensibelsten Teile des gesamten Geräts. Normalerweise liegen sie geschützt hinter einem Gitter und rösten eure Brotscheiben nur indirekt. Sie sind nicht darauf ausgelegt, direkten Kontakt mit Brot oder Krümeln zu haben.

So könnt ihr euren Toaster sicher reinigen

Viele Geräte haben eine Krümelschublade an der Unterseite. Schaut euch das Gerät von allen Seiten an, ob ihr einen Auszug findet. Wenn ja, zieht die Schublade raus, leert die Krümel aus und entfernte Reste mit einem feinen Pinsel. Den könnt ihr auch nutzen, um Krümel von den Röstgittern des Toasters zu entfernen. Achtet dabei darauf, dass ihr nicht an die Heizdrähte gelangt.

Wasser und Reinigungsmittel haben im Toaster nichts verloren. Das Gerät trocknet womöglich nicht vollständig und auch dann droht bei der nächsten Benutzung ein Kurzschluss. Für die äußerliche Reinigung reicht ein feuchtes Mikrofasertuch, mit dem ihr Fingerabdrücke und andere Rückstände entfernt.

Innenbereich des Toasters reinigen

Manche Krümel sind hartnäckig und bleiben haften. Auf den Staubsauger solltet ihr verzichten, denn er zieht die Krümel nach oben und sie können sich wieder in den Heizstäben absetzen. Abhilfe schafft hingegen die Kaltluftstufe eures Föhns. Pustet die Krümel von oben nach unten in die Krümelschublade und entfernt sie auf diese Weise.

Vorher solltet ihr die Schublade schon einmal geleert haben, denn sonst wirbelt ihr den Schmutz nur unnötig auf. In den meisten Fällen sind solche Reinigungen aber selbst beim Frühjahrsputz gar nicht nötig. Auch wenn sich einige Krümel in der Schublade sammeln, bleiben die Heizstäbe des Toasters in der Regel sauber.